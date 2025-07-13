"Чтобы берегли мир" - Петришенко рассказал о роли "Славянского базара"

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В год 80-летия Великой Победы большая часть мероприятий на "Славянском базаре в Витебске" посвящена сохранению исторической памяти. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко рассказал, какова роль фестиваля в формировании культурных и духовных ценностей Беларуси в "Актуальном интервью".

Игорь Петришенко отметил, что "Славянский базар" - это важнейшее из направлений в вопросе формирования ценностей.

"Это масштабное событие, которое входит в календарный график в рамках Содружества Независимых Государств в сфере культуры на текущий год. И в фестивале активно принимают участие все страны СНГ. В конкурсе (взрослом - ред.) выступили представители восьми государств СНГ, это практически все СНГ. И на детском конкурсе - семь представителей", - обозначил он.

Игорь Петришенко:

"И мы очень рады, что молодежь с удовольствием сюда приезжает. Это еще раз показывает, что и у фестиваля, и у нашей культурной составляющей в рамках Содружества Независимых Государств есть будущее, ведь мы всячески поддерживаем молодые таланты".