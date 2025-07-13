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"Чтобы берегли мир" - Петришенко рассказал о роли "Славянского базара"
В год 80-летия Великой Победы большая часть мероприятий на "Славянском базаре в Витебске" посвящена сохранению исторической памяти. Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко рассказал, какова роль фестиваля в формировании культурных и духовных ценностей Беларуси в "Актуальном интервью".
Игорь Петришенко отметил, что "Славянский базар" - это важнейшее из направлений в вопросе формирования ценностей.
"Это масштабное событие, которое входит в календарный график в рамках Содружества Независимых Государств в сфере культуры на текущий год. И в фестивале активно принимают участие все страны СНГ. В конкурсе (взрослом - ред.) выступили представители восьми государств СНГ, это практически все СНГ. И на детском конкурсе - семь представителей", - обозначил он.
Игорь Петришенко:
"И мы очень рады, что молодежь с удовольствием сюда приезжает. Это еще раз показывает, что и у фестиваля, и у нашей культурной составляющей в рамках Содружества Независимых Государств есть будущее, ведь мы всячески поддерживаем молодые таланты".
Первый заместитель генсека СНГ также добавил, что фестиваль продолжался даже в самые сложные времена, во времена ковида люди и артисты приезжали. Это достоинство "Славянского базара". "В мире вы не назовете такого международного фестиваля, который бы на протяжении 34 лет ежегодно собирал лучших из лучших, - подчеркнул он. - Через искусство к миру и взаимопониманию - этот великий лозунг действует и стимулирует всех нас, чтобы мы дружили и, самое главное, берегли мир".