Дни культуры Беларуси продолжаются в Узбекистане при полном аншлаге

Крупнейший центр цветной металлургии - город Алмалык - рукоплещет белорусам. В Узбекистане второй день аншлаг - выступают Владимир Громов, Анастасия Москвина, Александр Гелах, "Чистый голос", "Белые росы", "Купалинка", солисты оркестра имени Жиновича.

До начала концерта зрители прикоснулись к белорусскому наследию. Народные умельцы провели мастер-классы.

Утром 5 ноября в Ташкенте прошла встреча министров культуры двух стран. Подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Алмалык - город металлургов. Делегация Беларуси во главе с министром культуры посетила горнодобывающие предприятия и увидела наши БЕЛАЗы в деле. В Алмалыке добывают золото, серебро и другие полезные ископаемые.