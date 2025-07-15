Дни Санкт-Петербурга проходят в Минске

Санкт-Петербург приехал покорять белорусские подмостки. Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана открыл 49-й театральный сезон в столице. На сцене искусство танца на пуантах по роману Достоевского "Преступление и наказание". Встретиться с Родионом Раскольниковым и Соней Мармеладовой на языке па можно в Большом театре Беларуси.

Трагических интонаций в гастрольную карту театра добавит "Анна Каренина" 18 и 19 июля. Пластическое прочтение Толстого минские ценители видели лишь однажды, в 2010 году. В апреле Театр оперы и балета совершит ответный визит в страну-соседку. На новой сцене Большого театра России на бис "Патетический дневник памяти" - в прочтении белорусской труппы.