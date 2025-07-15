В Китае 15 июля состоялась встреча министров иностранных дел ШОС

В Китае 15 июля состоялась встреча министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Белорусская делегация впервые участвует в заседании в качестве полноправного члена ШОС.

Предметом встречи стало формирование и укрепление новой архитектуры международной системы безопасности. Ее необходимость становится все более актуальной в связи с ростом угроз и вызовов, которые связаны с обострением комплекса глобальных конфликтов.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества для Беларуси является стартом нового этапа взаимодействия с этой влиятельной международной структурой. Глава белорусского МИД Рыженков прибыл в Китай заблаговременно: министрам предстояла встреча с китайским лидером Си Цзиньпином. В Пекине полагают, что сотрудничество в рамках ШОС имеет колоссальное значение, поскольку оно позволяет политическое взаимодействие осуществлять с опорой на экономический базис, обеспечивающий любому партнерству исключительную устойчивость и эффективность. Председатель КНР проинформировал гостей о приоритетах китайского председательства в ШОС, а также дал оценку текущей международной обстановке:

"Основной задачей нынешнего заседания является обмен мнениями по развитию ШОС и актуальным международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес государств - членов ШОС, что также является и политической подготовкой к предстоящему саммиту в Тяньцзине. Утром 15 июля председатель КНР Си Цзиньпин встретился со всеми участниками, что показывает его повышенное внимание к ШОС и сегодняшнему заседанию. Председатель озвучил свои идеи по дальнейшему развитию организации, которые имеют большое значение для успешного проведения сегодняшнего заседания. Уверен, что при наших совместных усилиях все задачи будут выполнены, и в духе реализации важных договоренностей наших лидеров мы заложим прочную основу для успешного проведения Тяньцзиньского саммита", - заметил Ван И, министр иностранных дел Китая.

Беларусь стала полноправным членом ШОС в июле 2024 года - решение об этом было принято в ходе саммита глав государств, состоявшегося в Астане. Наша страна стала десятой в ряду стран, обладающих огромным экономическим потенциалом, среди которых, в частности, Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан. Партнерство в хозяйственной сфере позволяет укрепить политическое, дипломатическое и, в конечном счете, военное сотрудничество, что, в свою очередь, способно обеспечить странам - участницам ШОС новое качество безопасности.

"Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", - заявил глава государства.

Заседание Совета глав МИД имело целью обсуждение вопросов, которые в августе-сентябре станут предметом рассмотрения лидерами государств ШОС. В фокусе внимания - главные планетарные проблемы, в частности, конфликты, в которые оказались вовлечены Иран, а также государства Ближнего Востока и Центральной Азии. Для государств, которые расположены на западном фланге ШОС, приобрели особую актуальность расширение НАТО и угрозы, связанные с милитаризацией Европы. Опасность, которую в этом видят для себя Беларусь и Россия, не может быть оставлена без внимания нашими азиатскими партнерами, ведь только коллективные защита и отражение угроз являются по-настоящему эффективным.

"Китай вместе с Россией намерен вывести ШОС на новый уровень", - рассказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Россия, чувствуя поддержку партнеров, готова с полным хладнокровием выслушивать любые ультиматумы того же Дональда Трампа.

"Раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США. Ясно, что он находится под огромным, неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО", - заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

В ходе своего выступления перед коллегами, Максим Рыженков отметил, что Беларусь активно участвует в большинстве инициатив ШОС. Для нашей страны это еще и возможность эффективно задействовать свой промышленный, научный, транзитный потенциал. Сотрудничество развивается не только в этих сферах, но также в гуманитарной, медицинской, сельскохозяйственной, экологической и других сферах.

"ШОС нам интересен с точки зрения усиления в Беларуси на международной арене. Таким образом, мы получаем доступ к международным политическим, экономическим и иного рода площадкам. Позиция ШОС выступает в качестве фактора усиления нашей индивидуальной позиции на международной арене, в том числе и диалоги с другими государствами", - поделился Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.