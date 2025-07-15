Введение Трампом 100 % пошлин на товары РФ может привести к ухудшению отношений США с КНР и Индией

Вероятность того, что лидер Белого дома Дональд Трамп введет 100 % пошлины на товары из России, низка. Ведь такой шаг может ухудшить отношения США с КНР и принести негативные последствия для мировой и американской экономики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету New York Times.

По данным газеты, ряд экспертов ставит под сомнение, что такие меры будут приняты Трампом. Одним из последствий пошлин газета называет ухудшение отношений с КНР, упоминая торговлю Китая с Россией.

"Маловероятно, что Трамп будет рисковать возобновить конфронтацию со второй крупной экономикой мира (КНР - ред.) из-за Украины", - подчеркивает New York Times со ссылкой на неназванных аналитиков.

New York Times также заявляет, что угроза Трампа ввести "вторичные" пошлины на товары любой страны, которая торгует с Россией, могут иметь большие последствия. Так газета указывает Японию и страны ЕС как одни из стран, которые "также ведут торговлю с РФ". По словам издания, президент США знает, что, если экспорт российских энергоносителей резко сократится, то это приведет к повышению мировых цен на нефть, скачку цен на бензин в самих Штатах и ухудшению уровня инфляции.

Агентство Блумберг добавляет, что введение Трампом 100 % пошлин на ввоз российских товаров в Штаты также может привести к ухудшению отношений США с КНР и Индией. Агентство указывает со ссылкой на неназванных экспертов из сферы торговли, что в случае принятия пошлины могут "ударить по самим Штатам". Так, неназванные индийские чиновники заявили агентству, что наказание с помощью пошлин для предприятий, которые покупают российскую нефть, будет сложно внедрять и это может привести к непредвиденным последствиям.

Однако, как добавили Блумберг индийские чиновники, власти Индии считают, что угроза ввода "вторичных пошлин" Трампом больше направлена в сторону КНР.

"Они (индийские чиновники - ред.) считают, что текущие торговые переговоры Индии и тесные связи с США помогают защитить страну от любых карательных мер", - добавляет Блумберг.