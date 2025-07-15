Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Президентом Индонезии Прабово Субианто, передает БЕЛТА.

Разговор длился почти три часа. За это время лидеры обсудили максимально широкий круг тем. Президенты встретились в неформальной обстановке - Александр Лукашенко пригласил индонезийского коллегу домой.

"Для меня огромная честь быть принятым в вашем доме", - сказал Президент Индонезии.

"Господин Президент, после восстановления этого дома (это был дом военных) до вас только Президент Путин здесь дома был. Очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с Вами здесь у меня были в гостях", - сказал Александр Лукашенко.

"Я рад приветствовать вас здесь в этом доме и готов с вами обсудить все вопросы, которые могут быть в повестке наших отношений", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь Прабово Субианто сказал: "Еще раз огромное спасибо, уважаемый господин Президент, что Вы принимаете меня в своем доме. Для меня это огромная честь. Я очень надеюсь, что в ближайшее время вы найдете возможность посетить и мой дом в Индонезии".