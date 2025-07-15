Шклов задает тренд - как должны развиваться райцентры Беларуси

Каждый райцентр должен иметь набор предприятий, которые станут локомотивами его развития. Такие задачи поставил Президент, посещая весной этого года Шклов.

Разработана программа перезагрузки экономики города. Она затрагивает сельхозпроизводство, переработку продукции животноводства и растениеводства. Системная работа - глава государства такие вопросы держит в поле зрения постоянно. Опыт будет трансформирован на всю страну.

Строительная площадка на окраине Шклова - важный для района объект. На 8 га, рассказывает Андрей Секацкий, возводят не просто завод. Будущее молочной отрасли, призванное увеличить переработку молока втрое.

С запуском предприятия расширят ассортимент, в том числе экспортный. Творожные сыры и даже сырники станут новыми шкловскими брендами. Что касается сырья, то с учетом роста производства молока в районе перебоев не будет, уверяют переработчики. Рассчитывают на агрохолдинг "Купаловское" - а это 5 хозяйств, они готовы увеличить поставки.

Поэтому всерьез взялись за реконструкцию Шкловского комбикормового завода. Он теперь тоже входит в агрохолдинг. Появились современные весовые, сушильное хозяйство с транспортировкой сырья. Вскоре заработает лабораторно-административный корпус.

Мощности завода полностью закроют потребности района. А это важно. Как и наполнение новых производств специалистами. В "Купаловском" в августе ждут четыре десятка молодых инженеров, механизаторов, сварщиков, технологов.

Сделать район образцово-показательным - главная задача от Президента. И это вполне реально. Вот она - площадка под новый проект - райагросервис. Ремонтировать технику, обслуживать ее в районе пора централизованно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все надо приводить в порядок. Если уже пришли сюда, надо привести в порядок. Беларусь будет развиваться за счет регионов. Регионы для нас - это районы. Мы их должны привести в порядок, реанимировать. В этом году здесь сделаем. И очень важно! По всей Беларуси с этого образца будем лепить райагросервис. Т.е. сервисное обслуживание техники, доильных аппаратов, разного рода комплектующих. Это не для всех хозяйств надо будет, но для слабых.

Площадка со старыми зданиями когда-то принадлежала Шкловскому льнокомбинату. От ветхого избавятся. Построят современные мастерские. Сложную технику будут ремонтировать на месте. Насколько это важно, знают в "Больших Словенях".

Еще два десятка рабочих мест. Кстати, еще один пример, насколько важно, чтобы техника была готова к работе в поле. Озимый ячмень сорта "буслик" так быстро созрел, что даже не успели "Зажинки" провести, приступили к жатве, говорит хлебороб Владимир Сафронов. Кстати, 23-й сезон в родном хозяйстве.