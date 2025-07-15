Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Китаем в образовательной сфере

Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Китаем в образовательной сфере. Это прозвучало на встрече Президента с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном.

Президент Беларуси провел встречу с ректором Пекинского университета Ключевым событием программы визита делегации Пекинского университета станет открытие в БГУ Белорусско-китайского центра фундаментальных научных исследований 13 часов назад

Это крупнейший в Китае вуз. Его считают одним из самых престижных университетов страны. 134 специальности. Более 120 исследовательских лабораторий.

Беларусь планомерно развивает взаимодействие с Китаем в образовании. И Пекинский университет за последние годы стал нашим ключевым партнером. Вуз поддерживает тесные связи с Белгосуниверситетом.

У нас совместная программа для обучения по специальности "биотехнология" - (выпускники получают дипломы двух университетов). Президент убежден, что подобные программы нужно развивать и по другим направлениям.

"Между Пекинским университетом и нашим ведущим вузом сложились добрые отношения. Я очень надеюсь, что оно так и будет. Мы на это рассчитывали, что это сотрудничество будет примером и для других вузов. Тем более у нас существует ассоциация ректоров, где мы можем решать общие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Он особо отметил, что Пекинский университет пошел на беспрецедентные шаги по созданию отдельной программы для обучения особо продвинутых белорусских студентов по специальности "биотехнологии". Эта программа предусматривает углубленное изучение связанных с этим направлением дисциплин.

Александр Лукашенко отметил, что в том числе с китайской стороны есть большая заинтересованность по подобным программам изучать физику, математику, химию, другие науки. "Это хороший пример для изучения этих наук. Думаю, что мы на этом в ближайшее время сосредоточимся. Но мы рассчитываем на более глубокое сотрудничество с КНР", - заявил белорусский лидер.

Несколько тысяч китайских и белорусских студентов, которые обучаются соответственно в вузах Беларуси и Китая, Президент назвал будущим двусторонних отношений.

"Словом, у нас большое поле деятельности. Двери для вас открыты в любое учреждение, в любую компанию, на любое государственное предприятие. Тайн и секретов у нас от Китая нет", - подчеркнул глава государства.

Развитие белорусско-китайского сотрудничества в образовательной сфере тем более актуально сегодня, когда наши страны связывают высокотехнологичные проекты в области биотехнологий, автомобилестроения и химической промышленности. Это требует согласованности в подготовке кадров. Китайский гость по итогам встречи отметил взаимный интерес к партнерству в разных направлениях.

Гун Цихуан, ректор Пекинского университета (Китай):

"Сегодня удалось обсудить широкий круг вопросов, в том числе академические обмены, сотрудничество в образовательной сфере. Мы также проговорили возможность работы по различным направлениям. Планируем также с ректором БГУ Андреем Королем сегодня подписать соглашение об открытии совместной магистратуры в области биологических наук. Биотехнологии - это передовое направление, которому вуз уделяет большое внимание. В этой части вузы Беларуси и Китая также активно сотрудничают. КНР, как великая держава, которая последние 40 лет проводит политику открытости, обязана делиться с Беларусью и другими странами своими достижениями и наработками".