Делегация Санкт-Петербурга посетила Минский автомобильный завод

"Мы посетили много предприятий, одно из них - это МАЗ. Это пример как раз той интеграции, о которой говорят наши президенты Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Формула у нас не "продавец - покупатель", а формула у нас "продавец - партнер", как они говорят. Вот если посмотреть на эти автобусы, электробусы, которые сегодня производит МАЗ, это интеграция. Потому что 30 % поставляющих различных элементов произведены в Санкт-Петербурге".