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Делегация Санкт-Петербурга посетила Минский автомобильный завод
В Минске продолжается второй день визита делегации Санкт-Петербурга.
15 июля гости посетили Минский автомобильный завод. Особый интерес вызвал экологичный электробус, его преимущества и технические характеристики. Стороны обсудили объемы поставок белорусской техники в Питер, а также новые бизнес-планы сотрудничества с партнерами и с потенциальными покупателями автотехники МАЗ.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
"Мы посетили много предприятий, одно из них - это МАЗ. Это пример как раз той интеграции, о которой говорят наши президенты Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Формула у нас не "продавец - покупатель", а формула у нас "продавец - партнер", как они говорят. Вот если посмотреть на эти автобусы, электробусы, которые сегодня производит МАЗ, это интеграция. Потому что 30 % поставляющих различных элементов произведены в Санкт-Петербурге".
Отметим, сегодня в Санкт-Петербурге курсирует порядка 1700 автобусов МАЗ. Это примерно одна треть всего подвижного состава города.