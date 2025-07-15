МАЗ поставит в Санкт-Петербург почти 100 электробусов большой вместительности

Минск и Петербург стали еще ближе. Визит российской делегации в нашу страну принес новые договоренности в торгово-экономической сфере, а также культурной и молодежной. Была подписана и дорожная карта, которая открыла новые маршруты развития совместных проектов.

Расскажем, как наши страны укрепляют связи.

Минск - Санкт-Петербург: торгово-экономические, социальные и культурные взаимоотношения

Курс на сближение с Северной столицей России. Минск и Санкт-Петербург расширяют торгово-экономические, социальные и культурные отношения. Среди основных сфер взаимодействия - машиностроение и проекты фармацевтической отрасли, а еще образование и здравоохранение.

Подписание дорожной карты - новая страница сотрудничества. В планах совместные тренинги по повышению квалификации специалистов сферы здравоохранения. Появится больше возможностей для привлечения предпринимателей из Минска, технологические и индустриальные парки Санкт-Петербурга. Особое внимание и патриотическим проектам, таким как "Поезд Памяти", а также проведению совместных фестивалей.

Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту сотрудничества Среди основных сфер взаимодействия - машиностроение и проекты в фармацевтике, а еще образование и здравоохранение 8 часов назад

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Очень важно, что именно в области образования мы работаем с молодежью. Эти молодые люди через несколько лет выйдут на свое место работы и будут реализовывать совместные проекты, будут работать вместе, может быть, будут создавать и организовывать предприятия, которые будут на пользу нашим странам".

В ознаменование дружбы Беларуси и России в Минске возводят храм преподобного Сергия Радонежского. 15 июля представители делегации из Санкт-Петербурга посетили святыню, почтили память духовного покровителя и познакомились с ходом строительных работ.

Иерей Дмитрий Шульга, настоятель прихода храма преподобного Сергия Радонежского:

"При открытии памятника была заложена капсула на строительство храма преподобного Сергия Радонежского. Сей памятник знаменует как раз тот момент, что по благословению преподобного Сергия Радонежского в 1380 году на Куликовом поле как раз русские войска победили благодаря их единству и дружбе князей".

Делегация Санкт-Петербурга посетила Минский автомобильный завод Стороны обсудили объемы поставок белорусской техники в Питер, а также новые бизнес-планы сотрудничества с партнерами и с потенциальными покупателями автотехники МАЗ 6 часов назад

Почти 100 низкопольных электробусов большой вместительности, которые созданы в кооперации с Россией, в этом году в Санкт-Петербург поставит Минский автомобильный завод. Нашу технику в Северной столице знают хорошо. Сейчас треть всего автопарка города на Неве белорусского производства.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

"Это пример как раз той интеграции, о которой говорят наши президенты Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Формула у нас не "продавец - покупатель", а формула у нас "продавец - партнер", как они говорят. Вот если посмотреть на эти автобусы, электробусы, которые сегодня производит МАЗ, это интеграция. Потому что 30 % поставляющих различных элементов произведены в Санкт-Петербурге".