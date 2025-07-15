Услуги каршеринга - в центре внимания законодателей. Расскажем, что хотят изменить парламентарии

Услуги каршеринга - в центре внимания законодателей. Расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, транспорту, связи и цифровому развитию 15 июля проходит в Минске.

Главный вопрос - правовое регулирование предоставления услуг краткосрочной аренды автомобилей.

Сейчас в Беларуси отсутствует правовой акт, регламентирующий порядок взаимодействия шеринговых компаний и пользователей, в связи с чем их отношения регулируются положениями Гражданского кодекса, которые не в полной мере отражают специфику так называемой поминутной аренды.

Расскажем, что хотят изменить парламентарии.

Законодатели выявили пробелы правового регулирования при предоставлении услуг шеринга. Это касается не только арендных автомобилей, но и средств персональной мобильности, велосипедов и электросамокатов. Самый яркий пример - наклейки на автомобилях каршеринга. Сегодня они вне закона, но компаниям нужно показать, что это машина - в аренде. К тому же наклейки - это реклама сервиса. Да и ГАИ сразу видит, какой автомобиль во временной аренде. А значит, нужно на законодательном уровне разрешить шерингу использовать наклейки. Причем делать это в обязательном порядке.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Законодательство требует в настоящее время корректировки. Это должно касаться как порядка заключения договоров, так и порядка контроля за их (самокатов и авто из шеринга - прим. ред.) использованием. И в целом обеспечение правил безопасности дорожного движения. Обусловлено это большим количеством выявленных нарушений среди пользователей шеринга в части управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Порядка 10 % только за текущий год от всех выявленных нарушителей в сфере управления транспортными средствами в алкогольном опьянении составили именно эти пользователи. Это и управление транспортными средствами шеринговых компаний лицами, не имеющими права управления в том числе. Даже есть такие факты, допущенные повторно".

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Расширенное заседание комиссии - это развитие Большого семинара совещаний в Овальном зале, посвященном безопасности дорожного движения. Тему каршеринга вычленили отдельным пунктом. Теперь для парламентариев важно понять, это будет отдельный законопроект или изменение в действующее законодательство.

Владимир Боровенко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Пользуются арендой самокатов и дети, малолетние дети в возрасте до 14 лет. И используется самокат двумя людьми на одном средстве передвижения, что тоже запрещено правилами дорожного движения. Возникают также вопросы именно обеспечения постановки самокатов, мест установки самокатов и другие вопросы, вплоть до обеспечения скорости на различных участках дорог. Учитывая то, что аренда автомобиля осуществляется дистанционно, необходимо применять определенные технические средства. И это тоже мы будем обсуждать. Такой опыт использования программного обеспечения, искусственного интеллекта есть в мире. И в нашей братской России есть такой опыт. Поэтому, конечно, его надо использовать".

Каждая шеринговая компания придерживается своей политики при взаимодействии с клиентами. Обычному пользователю сложно разобраться во всех тонкостях и различных систем работы таких организаций, вариативности предусматриваемых штрафов и прочих взысканий за ненадлежащее пользование автомобилем. Нередки случаи, когда клиенты начинают читать договор лишь после аварии или других внезапных проблем и только тогда узнают о подводных камнях. Упростить правила, исключить двойное трактование формулировок и сделать так, чтобы службы работали в единой законодательной плоскости - главная задача.