В Минске для ликвидации последствий ливня задействовали более 150 единиц техники

Более 150 единиц техники задействовали в Минске для устранения последствий ливня. Стихия на некоторое время парализовала столицу.

Город начинает приходить в себя. На улицах работают МЧС, ГАИ и аварийные службы.

По оперативным данным ведомства, в Минске после сильного дождя зафиксировано почти два десятка основных участков подтопления проезжей части. В некоторых локациях вода даже закрывала у машин капоты. Белорусская "венеция" образовалась на Партизанском проспекте. Серьезные потопы наблюдались в "Минск-Мире".