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В Минске для ликвидации последствий ливня задействовали более 150 единиц техники
Автор:Редакция news.by
Более 150 единиц техники задействовали в Минске для устранения последствий ливня. Стихия на некоторое время парализовала столицу.
Город начинает приходить в себя. На улицах работают МЧС, ГАИ и аварийные службы.
По оперативным данным ведомства, в Минске после сильного дождя зафиксировано почти два десятка основных участков подтопления проезжей части. В некоторых локациях вода даже закрывала у машин капоты. Белорусская "венеция" образовалась на Партизанском проспекте. Серьезные потопы наблюдались в "Минск-Мире".
Для ликвидации последствий грозового фронта были задействованы почти 280 специалистов. Пострадавших на данный момент нет.