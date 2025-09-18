Джо Линн Тернер прибыл оценивать конкурсантов на "Интервидении"

"Интервидение" готовится показать мир всему миру. 23 страны и их неповторимый колорит сегодня фиксируют камеры самой высокотехнологичной площадки Москвы - LIVE Арены.

Продолжается генеральная репетиция. Финал в субботу, 20 сентября, увидит миллиард зрителей.

Теперь никакого "дыма над водой" сплетен вокруг "Интервидения". Экс-солист группы Deep Purple Джо Линн Тернер прибыл оценивать конкурсантов. Голос Соединенных Штатов. Но к белорусам давно с особым трепетом. Его муза - наша по крови.

Джо Линн Тернер, представитель жюри от США на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Прекрасная инициатива. Она немного отличается от "Евровидения", потому что это более глобальный ивент, который объединяет всю планету, практически все континенты. Я очень счастлив быть частью этого конкурса. Я надеюсь, что этот конкурс объединит весь мир в наше непростое время".

Сегодня все 23 судьи встретились тет-а-тет. Сначала на брифинге, где организаторы популярно объяснили правила голосования, а после - на арене. Их места не в закрытом кабинете, а в первых рядах. Важнейшая миссия - "пристрел" к итоговой таблице. У каждого будет своя, индивидуальная. Но работа пока в черновиках.

Ольга Шлягер, представитель жюри от Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025"

Ольга Шлягер, представитель жюри от Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Да, все смотрим. Сегодня табло у нас не рабочее, но можно делать пометки себе. В составе жюри люди просто легендарные. И благодаря тому, что у нас "Славянский базар", мы знакомы все и пересекались. Все знают, естественно, Беларусь, все знают "Славянский базар". Все передают привет нашей стране. И это очень приятно".

В субботу конкурс повторят на бис. Генеральный прогон лишь для того, чтобы чистовик был идеальным, так как увидят наше "Интервидение" 19 стран мира. Соединенные Штаты присоединятся через YouTube. Вся же аудитория будет в миллиард человек.

В прямом смысле мольба организаторов - выключить камеры во время репетиции во избежание "сливов" в социальные сети. Технические нюансы еще оттачивают.

Утром у конкурсантов была возможность поработать над ошибками. Воспользовались фавориты, у кого не номер, а целое визуальное повествование на сцене. В великолепной четверке - Вьетнам, Беларусь, Казахстан и Китай.

Ван Си, представитель Китая на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025"

Ван Си, представитель Китая на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Интервидение" - это, конечно же, не только соревнования, но и возможность произвести обмен культур, обмен опытом, а также подарить людям возможность услышать китайскую музыку, погрузить их в культуру Китая. Поэтому, конечно, для меня это очень важно, нужно усердно тренироваться, чтобы достойно выступить".

На "Интервидении" что ни артист, безусловно, хедлайнер. В числе культурных дипломатов - однажды покорившие мир. Первые, стартовые ноты от голосов с планетарным именем.

Дима Билан, заслуженный артист России

Дима Билан, заслуженный артист России:

"Знаете, что происходит, когда за кулисами встречаются представители разных стран? Ну, это же на самом деле дружба. Эта яркая вспышка большого события объединяет очень сильно, тем более если это колоссальный эфир на многомиллионную, даже миллиардную аудиторию. Здесь дружба строится. Очень большая миссия вообще музыки - объединять. И так оно и происходит".