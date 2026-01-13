3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Елена Атрашкевич: Современная молодежь выбирает белорусскую музыку
Правда ли, что современная молодежь сейчас выбирает симфонические партитуры с белорусским колоритом, ответила в "Актуальном интервью" председатель Белорусского союза композиторов, педагог, композитор Елена Атрашкевич.
"Современная молодежь сегодня вообще выбирает белорусскую музыку. Есть много мероприятий, конкурсов, где белорусская музыка является обязательным условием для участия. И это не так, что "ой, опять эта белорусская музыка". Все поменялось, потому что мы все чаще стали слышать, что она такая же выразительная, что в Беларуси много талантливых молодых композиторов", - считает она.
Председатель Белорусского союза композиторов заявила, что возрождению белорусской музыки помогли в том числе векторы "Купляйце беларускае!", "Слухайце беларускае!", которые стали более очевидными. "Нашу музыку любят, любят композиторов и белорусское слово. И это важно", - подчеркнула педагог.
К слову, появляется все большее количество песен о Родине в репертуаре белорусских исполнителей. Композитор связала это с естественным процессом, так как люди не оторваны от собственной земли, друзей и социума. "Мы в этом находимся, поэтому мы пишем не потому, что надо, а потому, что иначе быть не может", - твердо уверена Елена Атрашкевич.
Главное фото: freepik.com