"Фактор.BY": кто дойдет до этапа прямых эфиров

28 ноября состоится решающая битва пятого сезона "Фактор.BY". Именно в этом эфире узнаем имена финалистов шоу - 12 самых-самых более чем из 1 тыс. участников.

Наставники распределили участников по категориям. Парни достались Денису Кляверу, зрелые исполнители на опыте - народному артисту Владимиру Громову. Стас Ярушин забрал под опеку подрастающее поколение, а Ольга Бузова займется девушками. Каждый из судей будет принимать решение самостоятельно, кто продолжит борьбу за победу.