"Фактор.BY": кто дойдет до этапа прямых эфиров

28 ноября состоится решающая битва пятого сезона "Фактор.BY". Именно в этом эфире узнаем имена финалистов шоу - 12 самых-самых более чем из 1 тыс. участников.

Наставники распределили участников по категориям. Парни достались Денису Кляверу, зрелые исполнители на опыте - народному артисту Владимиру Громову. Стас Ярушин забрал под опеку подрастающее поколение, а Ольга Бузова займется девушками. Каждый из судей будет принимать решение самостоятельно, кто продолжит борьбу за победу.

Кто достоин большой сцены проекта? Смотрите 28 ноября на телеканале "Беларусь 1" после "Панорамы".

Фактор.BY