3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
"Фактор.BY": кто дойдет до этапа прямых эфиров
Автор:Редакция news.by
28 ноября состоится решающая битва пятого сезона "Фактор.BY". Именно в этом эфире узнаем имена финалистов шоу - 12 самых-самых более чем из 1 тыс. участников.
Наставники распределили участников по категориям. Парни достались Денису Кляверу, зрелые исполнители на опыте - народному артисту Владимиру Громову. Стас Ярушин забрал под опеку подрастающее поколение, а Ольга Бузова займется девушками. Каждый из судей будет принимать решение самостоятельно, кто продолжит борьбу за победу.
Кто достоин большой сцены проекта? Смотрите 28 ноября на телеканале "Беларусь 1" после "Панорамы".