Игорь Николаев о единстве славян: Ни в коем случае нельзя вычеркивать из этого списка ни одну нацию

Народный артист России Игорь Николаев, неоднократно выступавший на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", в "Актуальном интервью" поделился своими впечатлениями и рассказал, почему этот фестиваль остается уникальным явлением для всего славянского мира.

"Я несколько раз посещал "Славянский базар" и выступал там с сольными концертами, и на закрытии, и на открытии. Это прекрасно, что он существует уже много лет, что его посещает ваш замечательный Президент (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.), уделяет этому внимание, лично присутствует на концерте. Приятно его видеть в ложе, чувствовать его неравнодушие. Вообще он как музыкальный человек знает песни, может подпеть. Чувствуется, когда доброжелательность есть сверху, она спускается вниз, она живет в народе", - отметил Игорь Николаев.

По словам артиста, фестиваль ярко демонстрирует единство славянских культур: "На самом деле есть понимание родственности наших культур. В общем-то, это одна наша культура, это показывает именно красивое название "Славянский базар". И ни в коем случае нельзя вычеркивать из этого списка ни одну нацию, из этого славянского набора наций, потому что они все самодостаточны, в непростое время, в мирное время и всегда".

Игорь Николаев:

"Обязательно после любой войны будет мир, это неизбежно. И когда он будет, обязательно восстановится вся цепочка славянских наций, все равно объединится, потому что у нас одни мелодические корни, мышление музыкальное очень схожее, распевное, красивое, славянское, открытое".