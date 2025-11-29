3.73 BYN
Игорь Николаев о единстве славян: Ни в коем случае нельзя вычеркивать из этого списка ни одну нацию
Народный артист России Игорь Николаев, неоднократно выступавший на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", в "Актуальном интервью" поделился своими впечатлениями и рассказал, почему этот фестиваль остается уникальным явлением для всего славянского мира.
"Я несколько раз посещал "Славянский базар" и выступал там с сольными концертами, и на закрытии, и на открытии. Это прекрасно, что он существует уже много лет, что его посещает ваш замечательный Президент (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.), уделяет этому внимание, лично присутствует на концерте. Приятно его видеть в ложе, чувствовать его неравнодушие. Вообще он как музыкальный человек знает песни, может подпеть. Чувствуется, когда доброжелательность есть сверху, она спускается вниз, она живет в народе", - отметил Игорь Николаев.
По словам артиста, фестиваль ярко демонстрирует единство славянских культур: "На самом деле есть понимание родственности наших культур. В общем-то, это одна наша культура, это показывает именно красивое название "Славянский базар". И ни в коем случае нельзя вычеркивать из этого списка ни одну нацию, из этого славянского набора наций, потому что они все самодостаточны, в непростое время, в мирное время и всегда".
Игорь Николаев:
"Обязательно после любой войны будет мир, это неизбежно. И когда он будет, обязательно восстановится вся цепочка славянских наций, все равно объединится, потому что у нас одни мелодические корни, мышление музыкальное очень схожее, распевное, красивое, славянское, открытое".
В качестве яркого примера синергии культур он привел легендарных музыкантов: "Вот пример чудесного на "Славянском базаре" - это Владимир Мулявин, человек из Екатеринбурга, приехавший в Беларусь и ставший здесь своим белорусом. Вот разве это ни синергия, которая произошла прямо на наших глазах. И когда он пел, мне казалось, что это прямо белорус-белорусович, а на самом деле он с Урала. А белорус Леня Борткевич прекрасно пел на русском языке "Березовый сок" и так далее. Это уникально, что русский поет прекрасно на белорусском, белорус - на русском, и это все слушается абсолютно естественно".