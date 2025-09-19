3.65 BYN
"Интервидение-2025": 19 сентября пройдут пресс-конференции и брифинги для конкурсантов
Судьи международного музыкального конкурса "Интервидение" впервые встретились на Live Арене - и не в кабинете, а в первом ряду партера.
18 сентября на самой высокотехнологичной площадке Москвы прошел генеральный прогон. "Мотылек" белоруски Насти Кравченко вспорхнул ввысь под 21-м номером.
19 сентября на "Интервидении" день тишины. Лишь девять конкурсантов, в том числе представители Катара, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Беларуси, отправятся в медиацентр. Ждем от участников впечатлений о прошедшей интернеделе.
Гала-шоу "Интервидения" Беларусь увидит 20 сентября в 20:30 на "Беларусь 1".
