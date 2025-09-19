Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Интервидение-2025": 19 сентября пройдут пресс-конференции и брифинги для конкурсантов

Судьи международного музыкального конкурса "Интервидение" впервые встретились на Live Арене - и не в кабинете, а в первом ряду партера.

18 сентября на самой высокотехнологичной площадке Москвы прошел генеральный прогон. "Мотылек" белоруски Насти Кравченко вспорхнул ввысь под 21-м номером.

19 сентября на "Интервидении" день тишины. Лишь девять конкурсантов, в том числе представители Катара, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Беларуси, отправятся в медиацентр. Ждем от участников впечатлений о прошедшей интернеделе.

Гала-шоу "Интервидения" Беларусь увидит 20 сентября в 20:30 на "Беларусь 1".

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в официальных аккаунтах:

• Телеграм: @intervision_world
• VK: intervision.world
• Сайт: https://intervision.world
• Instagram: @intervision.world

Настя КравченкоИнтервидение 2025