"Интервидение-2025" прозвучит прямым сигналом в двадцать стран мира

Чья песня станет манифестом мира? Узнаем вечером 20 сентября. "Интервидение" возрождается на глазах миллиарда жителей по всему миру. Международный музыкальный конкурс прозвучит со сцены Live Арены прямым сигналом в 20 стран. Слушать будут даже Соединенные Штаты по интернету. Беларусь представит Настя Кравченко. Почему это событие станет символом мира?

Немногие помнят, что "Интервидение" уже было. В 1963 году СССР впервые участвовал в фестивале эстрадной песни в Польше. Дальше у нас даже были общие победы, выступали и становились обладателями Гран-при Лев Лещенко, Алла Пугачева, Ирина Понаровская. Увы, в 90-х этому мосту дружбы между Востоком и Западом суждено было распасться.

Но, тем не менее, у России получилось объединить все континенты в нынешнее непростое время. Мы видим, как 23 страны мира поют на одной сцене. Они общаются между собой и уже продумывают различные коллаборации. Конечно же, Беларусь тоже активно участвует в этом диалоге культур.



У конкурса очень важные цели. Этот конкурс не о политике, он о дружбе, о культурном взаимодействии. И Соединенные Штаты Америки тоже принимают участие в этом диалоге. Послы "Интервидения" очень много рассказывают и объясняют, о чем этот конкурс, что зрители увидят сегодня.

Пелагея, заслуженная артистка России, посол Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025": "Это не про бизнес, это как раз про душу, это про музыку, это про разнообразие культур нашего прекрасного, огромного, многонационального мира. Творческие люди должны обязательно делиться своими талантами, своими наработками, при этом смотреть на других, наслаждаться, учиться у других. Я в полном восторге, дорогие друзья! Я вам очень настоятельно рекомендую не пропустить прямой эфир "Интервидения".

Российская сторона участников конкурса встретила гостеприимно и подготовила для них обширную культурную программу с прогулками по Красной площади, экскурсией в Музей Победы. Говорили об общих достижениях, общих в ценностях и даже пели.

Финальным номером на "Интервидении" станет хит Полины Гагариной "Миллион голосов", и каждая страна обязательно исполнит фразу на своем языке. Исполнение песни на национальном языке - это принципиальное решение организаторов "Интервидения".

Раухан Малик, представитель Индии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", поделился своими планами на сотрудничество с белорусской участницей: "Я хочу сделать коллаборации с каждым участником "Интервидения", в особенности с такой прекрасной певицей, как Настя. Я хотел бы сделать песню, где бы сошлись и белорусский язык, и язык хинди".

Тем не менее, несмотря на диалог культур, это все же конкурс. Зрители сегодня не голосуют. Решение за профессиональным жюри. Выставлять свои баллы они будут в режиме реального времени после выступления всех конкурсантов. И не в закрытых кабинетах, а прямо перед сценой Live Арены. Вердикт узнаем сегодня.