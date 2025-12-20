Итоги третьего прямого эфира "Фактор.by": еще один участник покинул проект

Выступления были в стиле шансона. В этом жанре важны не только ноты, но и характер. Его показала восьмерка вокалистов. Но дальше прошли не все. По итогам зрительского голосования два участника набрали наименьшее количество голосов и получили право исполнить песни "за жизнь".



Окончательное решение приняли наставники: проект продолжает Дарья Чеславская, а Владислав Старченко завершает свой путь на телепроекте. Остается все меньше участников, и все меньше права на ошибку.