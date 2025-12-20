3.66 BYN
Итоги третьего прямого эфира "Фактор.by": еще один участник покинул проект
19 декабря прогремел третий прямой эфир пятого, юбилейного сезона "Фактор.by". Это шоу, в котором все решают талант исполнителя и выбор зрителей.
Выступления были в стиле шансона. В этом жанре важны не только ноты, но и характер. Его показала восьмерка вокалистов. Но дальше прошли не все. По итогам зрительского голосования два участника набрали наименьшее количество голосов и получили право исполнить песни "за жизнь".
Окончательное решение приняли наставники: проект продолжает Дарья Чеславская, а Владислав Старченко завершает свой путь на телепроекте. Остается все меньше участников, и все меньше права на ошибку.
Четвертый прямой эфир состоится 26 декабря в 20:45 на "Беларусь 1"
В следующем прямом эфире шоу "Фактор.by" семерку финалистов ждет новое испытание - в стиле рок, которое потребует смелых решений и полной отдачи. А музыкальное сопровождение участникам обеспечит Президентский оркестр Республики Беларусь. Голос зрителей вновь станет определяющим.
Продолжение вокальной битвы - в пятницу, 26 декабря, в 20:45 на телеканале "Беларусь 1", а также на сайте news.by.