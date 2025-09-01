3.69 BYN
Художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет
Известный советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев ушел из жизни в Киеве в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского киноведа Сергея Тримбача.
"Самые искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль - среди нас жил необыкновенный талант!" - написал Тримбач в Facebook.
Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Уде. С 1960-х годов работал на киевской студии "Киевнаучфильм". В сотрудничестве с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы, закрепив за собой статус одного из ведущих художников в советской и украинской мультипликации, а также книжной иллюстрации. Среди его работ такие известные анимационные ленты, как "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит".
Помимо мультипликации, в 1970-1980-е годы Сахалтуев сотрудничал с сатирическим журналом "Перец" и принимал участие в иллюстрировании детского журнала "Познайка". Он также известен как иллюстратор множества книг. Радна Сахалтуев был удостоен звания заслуженного художника Украинской ССР и народного художника Украины, являлся членом Национального союза художников Украины и Национального союза кинематографистов Украины.