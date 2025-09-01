Художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет

Фото из социальных сетей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2f1bf2-f603-456b-99ed-1e87fb45715b/conversions/3363bc0f-c1e1-4ed6-ba02-0f0c018338f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2f1bf2-f603-456b-99ed-1e87fb45715b/conversions/3363bc0f-c1e1-4ed6-ba02-0f0c018338f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2f1bf2-f603-456b-99ed-1e87fb45715b/conversions/3363bc0f-c1e1-4ed6-ba02-0f0c018338f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2f1bf2-f603-456b-99ed-1e87fb45715b/conversions/3363bc0f-c1e1-4ed6-ba02-0f0c018338f6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из социальных сетей

Известный советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев ушел из жизни в Киеве в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского киноведа Сергея Тримбача.

"Самые искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль - среди нас жил необыкновенный талант!" - написал Тримбач в Facebook.

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Уде. С 1960-х годов работал на киевской студии "Киевнаучфильм". В сотрудничестве с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы, закрепив за собой статус одного из ведущих художников в советской и украинской мультипликации, а также книжной иллюстрации. Среди его работ такие известные анимационные ленты, как "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит".