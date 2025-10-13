Команда проекта "Фактор.BY. Дети" отправилась в масштабный тур по Беларуси в поисках талантов

Проект "Фактор.BY. Дети" - это возможность для юных талантов сделать серьезный шаг на пути к большой сцене и заявить о себе на всю Беларусь.

Команда проекта отправилась в масштабный тур по всем областным центрам в поисках самых одаренных и ярких исполнителей.

Могилев открыл марафон предкастингов проекта. Этот город подарил музыкальному миру немало ярких звезд. "Фактор.BY. Дети", уверены организаторы, зажжет новые - тех, кто уже не раз покорял сцены отечественных и международных музыкальных конкурсов, и тех, кто только делает свои первые шаги . Юные вокалисты на старте нового захватывающего проекта.

Как и на взрослом "Факторе", нужно исполнить свои любимые песни а капелла, т. е. без музыкального сопровождения. Фонограмма - это гораздо сложнее, зато проще для продюсерской группы услышать и увидеть в ребенке дарование, способность покорить и зрителей шоу.

Гюнешь, певица, обладатель медали Франциска Скорины: "В Беларуси очень много талантливых детей. Я частенько сижу в жюри по всем нашим городам и вижу, что дети у нас очень сильные. Сегодня мы начинаем в Могилеве, а Могилев - это очень сильная вокальная школа, поэтому мы ждем самых лучших".

Настя Кравченко, суперфиналистка шоу "X-Factor Беларусь": "Это огромная ступенька, огромный этап в моей жизни. Благодаря именно этому проекту я сейчас могу участвовать в огромных концертах, могу представлять нашу страну на больших международных аренах. И это действительно тот проект, который дает не просто какую-то иллюзию успеха, а дает настоящий шанс стать большим настоящим артистом".

Около полутысячи юных исполнителей предстоит прослушать жюри за время предкастингов. Шоу "Фактор.BY. Дети" - это не просто вокальный конкурс, а место, где ребенок приобретет колоссальный опыт, уверены организаторы.

А еще "Фактор.BY. Дети" - это ценные советы от профессионалов и, конечно, новые друзья.