Мастер-классы, выставка - "Сентябрьская ночь" прошла в Национальном художественном музее
"Сентябрьская ночь" прошла в Национальном художественном музее Беларуси. Ежегодная акция собрала ценителей культурного досуга в День города.
Акция "Сентябрьская ночь"
Одна из самых крупных культурных площадок страны представляет не только уникальные художественные собрания, но и интересные проекты. Впервые "Сентябрьская ночь" прошла в 2010 году. С тех пор стала доброй традицией музея.
Культурной афиши хватило на всех. В программе были вечера, мастер-классы, музыкальные этюды, специально к празднику организовали выставку ретроавтомобилей. Не обошлось и без художественного мазка - иммерсивный показ арт-коллекции по мотивам произведений Михаила Савицкого от "Мельницы моды" соединил классически изобразительное и новомодное в единую симфонию.
Не бессонницей единой запомнится музею эта осень. В планах Национального художественного презентовать большой международный проект. На последнюю декаду месяца запланирован ответный визит Азербайджана в Минск. Гости приедут со своим выставочным проектом для белорусской публики.