Мастер-классы, выставка - "Сентябрьская ночь" прошла в Национальном художественном музее

"Сентябрьская ночь" прошла в Национальном художественном музее Беларуси. Ежегодная акция собрала ценителей культурного досуга в День города.

Акция "Сентябрьская ночь"

Одна из самых крупных культурных площадок страны представляет не только уникальные художественные собрания, но и интересные проекты. Впервые "Сентябрьская ночь" прошла в 2010 году. С тех пор стала доброй традицией музея.

Культурной афиши хватило на всех. В программе были вечера, мастер-классы, музыкальные этюды, специально к празднику организовали выставку ретроавтомобилей. Не обошлось и без художественного мазка - иммерсивный показ арт-коллекции по мотивам произведений Михаила Савицкого от "Мельницы моды" соединил классически изобразительное и новомодное в единую симфонию.

