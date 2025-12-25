Мировые хиты в стиле рок накалят страсти на "Фактор.by": четвертый прямой эфир обещает быть ярким

Уже сегодня финалистов шоу "Фактор.bу" увидим на сцене. Четвертый прямой эфир обещает быть ярким. Семерка финалистов готовится встретиться со зрителями. Рок под аккомпанемент Президентского оркестра Беларуси.



Вчера, 25 декабря, прошла первая генеральная репетиция с оркестром. За дирижерским пультом - Виталий Кульбаков. К слову, партитуры на мировые хиты специально стилизовались под участников. Поэтому сегодня услышим известные песни в новом звучании и исполнении.