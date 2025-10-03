На 95-м году ушла из жизни народная артистка РФ Нина Гуляева

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752c6f69-86d1-4ae2-b274-fe76ee9c7291/conversions/eae99e9b-0424-4d2b-abaf-42bab25cbd97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752c6f69-86d1-4ae2-b274-fe76ee9c7291/conversions/eae99e9b-0424-4d2b-abaf-42bab25cbd97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752c6f69-86d1-4ae2-b274-fe76ee9c7291/conversions/eae99e9b-0424-4d2b-abaf-42bab25cbd97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/752c6f69-86d1-4ae2-b274-fe76ee9c7291/conversions/eae99e9b-0424-4d2b-abaf-42bab25cbd97-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

3 октября умерла народная артистка РФ Нина Гуляева. Ей было 94 года. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова, информирует РИА Новости.

"Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как уточнили в МХТ имени Чехова, Гуляева впервые вышла на мхатовскую сцену более 70 лет назад, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. Она играла Сережу в "Анне Карениной", а в 1954-м вступила в труппу театра.