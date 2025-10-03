3.69 BYN
На 95-м году ушла из жизни народная артистка РФ Нина Гуляева
Автор:Редакция news.by
3 октября умерла народная артистка РФ Нина Гуляева. Ей было 94 года. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова, информирует РИА Новости.
"Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как уточнили в МХТ имени Чехова, Гуляева впервые вышла на мхатовскую сцену более 70 лет назад, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. Она играла Сережу в "Анне Карениной", а в 1954-м вступила в труппу театра.
"Прощание с актрисой пройдет в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно", - добавляется в сообщении.