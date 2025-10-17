На кинофестивале "Лістапад" впервые оценят короткометражное кино

Новая номинация на кинофестивале "Лістапад" - впервые выберут лучшее короткометражное кино. Его покажут в обновленном кинотеатре "Москва". Там же и закроют 31-й международный форум.

Заявок на участие в новой программе было рекордное количество - более 2,2 тыс. Всего же в шорт-листе кинофестиваля осталось 160 картин из 41 страны.

Фильмом-открытием объявлена спортивная драма Беларусьфильма "Переломный момент". Гранд-показ состоится во Дворце Республики.

Екатерина Тамкович-Латуто, программный директор конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад":

"В этом году было затрачено огромное количество времени на отбор и выбор фильмов и мультфильмов для нашей аудитории. Мы покажем 6 картин. Старались сделать выбор в пользу тех фильмов, которые расширят взгляд".

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

"Впервые в Беларуси мы проведем большое заседание Международного союза конфедераций кинематографистов стран СНГ. Обсудим дальнейшие проекты для развития нашего единого культурного пространства".