На кинофестивале "Лістапад" впервые оценят короткометражное кино
Новая номинация на кинофестивале "Лістапад" - впервые выберут лучшее короткометражное кино. Его покажут в обновленном кинотеатре "Москва". Там же и закроют 31-й международный форум.
Заявок на участие в новой программе было рекордное количество - более 2,2 тыс. Всего же в шорт-листе кинофестиваля осталось 160 картин из 41 страны.
Фильмом-открытием объявлена спортивная драма Беларусьфильма "Переломный момент". Гранд-показ состоится во Дворце Республики.
Екатерина Тамкович-Латуто, программный директор конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад":
"В этом году было затрачено огромное количество времени на отбор и выбор фильмов и мультфильмов для нашей аудитории. Мы покажем 6 картин. Старались сделать выбор в пользу тех фильмов, которые расширят взгляд".
Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:
"Впервые в Беларуси мы проведем большое заседание Международного союза конфедераций кинематографистов стран СНГ. Обсудим дальнейшие проекты для развития нашего единого культурного пространства".
Накануне в кинотеатре "Победа" состоялась большая пресс-конференция, на которой и дали старт продажам билетов на церемонию открытия. 17 октября у киноманов появится возможность купить билет на конкурсные программы. Большой спрос ожидается на основной конкурс игрового кино, там заявлены показы победителей кинофестиваля в Каннах, Венеции и Сан-Франциско.