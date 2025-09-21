Национальное блюдо Беларуси: драники как символ мира и дружбы

В Дагестане во время празднования Дня белорусского драника организаторы обратились к белорусским диаспорам всего мира с предложением ежегодно в третью субботу сентября готовить и есть драники в странах проживания, а картошку сделать символом мира и дружбы.

Небольшое селение Карата в Дагестане на один день превратилось в центр притяжения любителей традиционной белорусской кухни. Именно здесь 20 сентября организовали День белорусского драника.

Начало было положено в 2024 году, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко проводил встречу с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси.

Тогда Хизри Асадулаев, председатель международного общественного объединения "Горо", художник и скульптор, предложил главе государства организовать в Дагестане День белорусского драника.

"Просить для себя что-то - это меркантильно, поэтому я решил организовать фестиваль "День белорусского драника", вот так пришла идея попросить картошки", - рассказал Хизри Асадулаев.

Хизри Асадулаев, председатель международного общественного объединения "Горо", художник и скульптор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02471d0c-02a8-4a8b-908c-6e29597d6c7b/conversions/6fb1da8f-9a2f-4566-b663-9f012d31109a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02471d0c-02a8-4a8b-908c-6e29597d6c7b/conversions/6fb1da8f-9a2f-4566-b663-9f012d31109a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02471d0c-02a8-4a8b-908c-6e29597d6c7b/conversions/6fb1da8f-9a2f-4566-b663-9f012d31109a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02471d0c-02a8-4a8b-908c-6e29597d6c7b/conversions/6fb1da8f-9a2f-4566-b663-9f012d31109a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Дагестан передали центнер картофеля белорусской селекции "першацвет", в 2025 году он зацвел в горах. Результат превзошел самые смелые ожидания - богатому урожаю не помешала даже аномальная жара, собрали от 7 до 10 кг с 1 кг семян.

Именно из картошки сорта "першацвет" были приготовлены драники для праздника. Он, кстати, проходил в формате благотворительной акции - угощали всех желающих.

К драникам прилагалась и белорусская сметана, так что блюдо получилось максимально аутентичным.

драники из Дагестана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ee04b33-8937-4a3b-8724-2f5c2c4c8b09/conversions/59a932b2-bbb7-456e-af2e-77d16d70d98c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ee04b33-8937-4a3b-8724-2f5c2c4c8b09/conversions/59a932b2-bbb7-456e-af2e-77d16d70d98c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ee04b33-8937-4a3b-8724-2f5c2c4c8b09/conversions/59a932b2-bbb7-456e-af2e-77d16d70d98c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ee04b33-8937-4a3b-8724-2f5c2c4c8b09/conversions/59a932b2-bbb7-456e-af2e-77d16d70d98c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я думаю, что вернусь к первоначальной идее и организую фестиваль. Тем более я заручился поддержкой министров культуры и Дагестана, и Беларуси, они готовы были направить сюда коллективы, в план также входила организация концертной программы, чтобы смешать белорусский и дагестнаский колориты", - отметил председатель международного общественного объединения "Горо".

День белорусского драника получился по-настоящему масштабным. Угоститься традиционным белорусским блюдом пришли не только жители Караты, но и соседних сел. Регион густонаселенный, и от одного до другого буквально рукой подать.