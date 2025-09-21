3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Национальное блюдо Беларуси: драники как символ мира и дружбы
В Дагестане во время празднования Дня белорусского драника организаторы обратились к белорусским диаспорам всего мира с предложением ежегодно в третью субботу сентября готовить и есть драники в странах проживания, а картошку сделать символом мира и дружбы.
Небольшое селение Карата в Дагестане на один день превратилось в центр притяжения любителей традиционной белорусской кухни. Именно здесь 20 сентября организовали День белорусского драника.
Начало было положено в 2024 году, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко проводил встречу с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси.
Тогда Хизри Асадулаев, председатель международного общественного объединения "Горо", художник и скульптор, предложил главе государства организовать в Дагестане День белорусского драника.
"Просить для себя что-то - это меркантильно, поэтому я решил организовать фестиваль "День белорусского драника", вот так пришла идея попросить картошки", - рассказал Хизри Асадулаев.
В Дагестан передали центнер картофеля белорусской селекции "першацвет", в 2025 году он зацвел в горах. Результат превзошел самые смелые ожидания - богатому урожаю не помешала даже аномальная жара, собрали от 7 до 10 кг с 1 кг семян.
Именно из картошки сорта "першацвет" были приготовлены драники для праздника. Он, кстати, проходил в формате благотворительной акции - угощали всех желающих.
К драникам прилагалась и белорусская сметана, так что блюдо получилось максимально аутентичным.
"Я думаю, что вернусь к первоначальной идее и организую фестиваль. Тем более я заручился поддержкой министров культуры и Дагестана, и Беларуси, они готовы были направить сюда коллективы, в план также входила организация концертной программы, чтобы смешать белорусский и дагестнаский колориты", - отметил председатель международного общественного объединения "Горо".
День белорусского драника получился по-настоящему масштабным. Угоститься традиционным белорусским блюдом пришли не только жители Караты, но и соседних сел. Регион густонаселенный, и от одного до другого буквально рукой подать.
Пройти такой путь, чтобы попробовать драники из картошки белорусского Президента, не самый сложный квест.