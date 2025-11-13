Новая экспозиция инклюзивного проекта "Другая глубина" открылась в Минске

Новую экспозицию в рамках инклюзивного проекта "Другая глубина" представили в Минске.

Уже не в первый раз нижний этаж торгового центра "Столица" превращается в пространство, наполненное необыкновенным искусством, созданным людьми с особыми возможностями. 13 ноября Белорусский союз женщин торжественно открыл новую экспозицию проекта "Другая глубина".

Свои работы представила художница и иллюстратор из Гродно Мария Утрачена. Автор работает с традиционным и цифровым искусством, использует разные техники: акрил, карандаш, чернила и акварель. Она создает цифровые портреты, иллюстрации для постеров, открыток и сайтов, занимается визуальной айдентикой и дизайном. Мария представляет свои картины аудитории в Беларуси, России и Европе.