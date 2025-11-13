3.67 BYN
Новая экспозиция инклюзивного проекта "Другая глубина" открылась в Минске
Новую экспозицию в рамках инклюзивного проекта "Другая глубина" представили в Минске.
Уже не в первый раз нижний этаж торгового центра "Столица" превращается в пространство, наполненное необыкновенным искусством, созданным людьми с особыми возможностями. 13 ноября Белорусский союз женщин торжественно открыл новую экспозицию проекта "Другая глубина".
Свои работы представила художница и иллюстратор из Гродно Мария Утрачена. Автор работает с традиционным и цифровым искусством, использует разные техники: акрил, карандаш, чернила и акварель. Она создает цифровые портреты, иллюстрации для постеров, открыток и сайтов, занимается визуальной айдентикой и дизайном. Мария представляет свои картины аудитории в Беларуси, России и Европе.
Проект "Другая глубина" раскрывает талант белорусов с ограниченными возможностями и направлен на то, чтобы показать, насколько уникальны наши люди и какой глубиной восприятия мира они обладают. Каждая выставка проекта особенная и стоит того, чтобы быть увиденной.