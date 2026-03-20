Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Опера "Набукко" вернулась на сцену Большого театра Беларуси

Уже 21 марта в Минске состоится премьера давней библейской истории. Опера "Набукко" итальянского композитора Джузеппе Верди вновь вошла в репертуар Большого театра Беларуси, но уже в обновленной версии. На сегодняшний день в постановке задействовано 3 состава артистов.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"От итальянских коллег поступили очень хорошие отзывы по поводу того, как сделаны костюмы, сценография, как работают оркестр, хор и солисты. Сегодня мы держим марку".

Дмитрий Янковский, исполнитель партии Набукко, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" (Россия):

"Я впервые на сцене минского Большого Театра, поэтому для меня, в первую очередь, это является событием. Исполнение одной из самых сложнейших баритональных партий в мире волнительно".

Минский зритель услышит оперу на итальянском языке. В кассе Большого театра остались уже последние билеты. В последний раз "Набукко" здесь пели в 2016 году.

Разделы:

КультураТеатр

Теги:

Большой театр Беларуси