"Планета 7693" из Черногории получила золото детского конкурса "Лістападзік"

4 ноября фестиваль "Лiстапад" подвел первые итоги. Золото детского конкурса "Лістападзік" забрала Черногория. Гран-при получила кинолента режиссера Гойко Беркуляна "Планета 7693".

В этом году на конкурс было подано 340 кинолент, но осталось только 6. Это работы из России, Мексики, Черногории, Ирана и Китая. Лучших определяли как взрослые профессионалы, так и специальное детское жюри, а также зрители.

Светлана Суховей, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5818863-c0db-4c01-8802-a3e125a4d6a1/conversions/dab5c39b-6f77-4e72-8ba7-f148d3ff0b34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5818863-c0db-4c01-8802-a3e125a4d6a1/conversions/dab5c39b-6f77-4e72-8ba7-f148d3ff0b34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5818863-c0db-4c01-8802-a3e125a4d6a1/conversions/dab5c39b-6f77-4e72-8ba7-f148d3ff0b34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5818863-c0db-4c01-8802-a3e125a4d6a1/conversions/dab5c39b-6f77-4e72-8ba7-f148d3ff0b34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Суховей, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк":

"Идеи добра, взаимопомощи, определение, кто герой, как бороться с какими-то несправедливыми вещами, прослеживаются во всех фильмах. Удивительно, программа, наверное, была именно так и подобрана в соответствии с нашими ценностями, было очень приятно видеть. Иран мне очень понравился, мультипликационная картина. У Китая любопытный очень фильм".

Пятый день фестиваля затронул и тему исторической памяти. В Доме литераторов состоялась презентация книги "Смотри и помни". Под обложкой золотой фонд военного кино. Книга подготовлена и выпущена издательством "Беларусь". В ней описаны белорусские кинофильмы, а также режиссеры, актеры, операторы, которые сумели воплотить на больших экранах тему Великой Отечественной войны.

Людмила Кебич, член Союза писателей Беларуси:

"Речь идет об экранизациях известных белорусских писателей, которые осуществлены белорусскими кинематографистами. "Дети и война" - безусловно, одна из генеральных тем белорусского кино. И здесь в центре, конечно, стоят фильмы Льва Голуба, нашего замечательного кинорежиссера. "Знаки беды" в белорусском кино. Здесь речь идет о природе, о земле, которая охраняла белорусов и партизан".

Люди сидят за столом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71890a7b-5228-49c0-874a-7b6a6a8d0506/conversions/8e14e0b6-0b1a-4daf-97c4-79f4ec9c525d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71890a7b-5228-49c0-874a-7b6a6a8d0506/conversions/8e14e0b6-0b1a-4daf-97c4-79f4ec9c525d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71890a7b-5228-49c0-874a-7b6a6a8d0506/conversions/8e14e0b6-0b1a-4daf-97c4-79f4ec9c525d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71890a7b-5228-49c0-874a-7b6a6a8d0506/conversions/8e14e0b6-0b1a-4daf-97c4-79f4ec9c525d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пакистанская культура в рамках Дней кинематографии

Продолжается и межкультурный диалог. На этой неделе Минск принимает гостей из разных уголков мира, чтобы говорить на одном языке - кино. 4 ноября столица встретилась с пакистанской культурой в рамках Дней кинематографии. К слову, Пакистан в третий раз принимает участие в минском фестивале. На этот раз для белорусской публики - премьерная лента "Гуру любви" режиссера Надима Бэйга. Картина представлена в конкурсной программе игровых фильмов. Также студенты Белорусской государственной академии искусств смогли побывать на мастер-классе итальянского режиссера Фабио Масса.

Фабио Масса, член жюри основного конкурса игрового кино кинофестиваля "Лiстапад", режиссер (Италия):

"Это мой второй визит в Беларусь на фестиваль "Лістапад". В прошлый раз я был участником вашего фестиваля, а сейчас я стал членом жюри игрового конкурса. Будучи эмоциональным человеком, я буду основываться на эмоциях, которые вызовут фильмы. Меня интересуют не только технические моменты, но и то, что останется в сердце после просмотра. Вообще существует список топовых фестивалей, которые публикуют Министерство культуры, и "Лістапад" входит в число таких мероприятий. Поэтому я благодарен за такую возможность снова быть в Беларуси".

Айджаз Мухаммад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a463098b-29aa-4094-a68f-1a2734464dff/conversions/1fbfc6d5-5641-41c2-8052-2a9f26e067e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a463098b-29aa-4094-a68f-1a2734464dff/conversions/1fbfc6d5-5641-41c2-8052-2a9f26e067e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a463098b-29aa-4094-a68f-1a2734464dff/conversions/1fbfc6d5-5641-41c2-8052-2a9f26e067e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a463098b-29aa-4094-a68f-1a2734464dff/conversions/1fbfc6d5-5641-41c2-8052-2a9f26e067e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Айджаз Мухаммад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

"Мы стараемся всегда показывать фильмы о любви, потому что Пакистан - это очень любящая нация. И в Беларуси публика восприимчива, ей нравится смотреть фильмы о любви. Мы решили привести именно картину "Гуру любви", потому что это самый популярный фильм 2025 года. В этом фильме мы показываем, как современные люди адаптируются к обществу, как семейные традиции адаптируются в новых реалиях".