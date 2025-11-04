3.68 BYN
"Планета 7693" из Черногории получила золото детского конкурса "Лістападзік"
4 ноября фестиваль "Лiстапад" подвел первые итоги. Золото детского конкурса "Лістападзік" забрала Черногория. Гран-при получила кинолента режиссера Гойко Беркуляна "Планета 7693".
В этом году на конкурс было подано 340 кинолент, но осталось только 6. Это работы из России, Мексики, Черногории, Ирана и Китая. Лучших определяли как взрослые профессионалы, так и специальное детское жюри, а также зрители.
Светлана Суховей, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк":
"Идеи добра, взаимопомощи, определение, кто герой, как бороться с какими-то несправедливыми вещами, прослеживаются во всех фильмах. Удивительно, программа, наверное, была именно так и подобрана в соответствии с нашими ценностями, было очень приятно видеть. Иран мне очень понравился, мультипликационная картина. У Китая любопытный очень фильм".
Пятый день фестиваля затронул и тему исторической памяти. В Доме литераторов состоялась презентация книги "Смотри и помни". Под обложкой золотой фонд военного кино. Книга подготовлена и выпущена издательством "Беларусь". В ней описаны белорусские кинофильмы, а также режиссеры, актеры, операторы, которые сумели воплотить на больших экранах тему Великой Отечественной войны.
Людмила Кебич, член Союза писателей Беларуси:
"Речь идет об экранизациях известных белорусских писателей, которые осуществлены белорусскими кинематографистами. "Дети и война" - безусловно, одна из генеральных тем белорусского кино. И здесь в центре, конечно, стоят фильмы Льва Голуба, нашего замечательного кинорежиссера. "Знаки беды" в белорусском кино. Здесь речь идет о природе, о земле, которая охраняла белорусов и партизан".
Пакистанская культура в рамках Дней кинематографии
Продолжается и межкультурный диалог. На этой неделе Минск принимает гостей из разных уголков мира, чтобы говорить на одном языке - кино. 4 ноября столица встретилась с пакистанской культурой в рамках Дней кинематографии. К слову, Пакистан в третий раз принимает участие в минском фестивале. На этот раз для белорусской публики - премьерная лента "Гуру любви" режиссера Надима Бэйга. Картина представлена в конкурсной программе игровых фильмов. Также студенты Белорусской государственной академии искусств смогли побывать на мастер-классе итальянского режиссера Фабио Масса.
Фабио Масса, член жюри основного конкурса игрового кино кинофестиваля "Лiстапад", режиссер (Италия):
"Это мой второй визит в Беларусь на фестиваль "Лістапад". В прошлый раз я был участником вашего фестиваля, а сейчас я стал членом жюри игрового конкурса. Будучи эмоциональным человеком, я буду основываться на эмоциях, которые вызовут фильмы. Меня интересуют не только технические моменты, но и то, что останется в сердце после просмотра. Вообще существует список топовых фестивалей, которые публикуют Министерство культуры, и "Лістапад" входит в число таких мероприятий. Поэтому я благодарен за такую возможность снова быть в Беларуси".
Айджаз Мухаммад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
"Мы стараемся всегда показывать фильмы о любви, потому что Пакистан - это очень любящая нация. И в Беларуси публика восприимчива, ей нравится смотреть фильмы о любви. Мы решили привести именно картину "Гуру любви", потому что это самый популярный фильм 2025 года. В этом фильме мы показываем, как современные люди адаптируются к обществу, как семейные традиции адаптируются в новых реалиях".
Итоги фестиваля и имена победителей узнаем уже в конце недели. Торжественная церемония закрытия "Лістапада" пройдет в обновленном кинотеатре "Москва". Словить киносигнал можно будет на телеканале "Беларусь 3".