Пожилые люди со всей страны собрались в Большом на новогодний концерт "Сказка сказок"

Подарить настоящий праздник и сказать заслуженное спасибо. Для более чем тысячи пожилых людей со всей страны в Большом театре отгремел новогодний концерт "Сказка сказок". В рамках благотворительной акции "От всей души" для белорусов почтенного возраста организуются праздничные представления и балы.