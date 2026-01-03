3.71 BYN
Пожилые люди со всей страны собрались в Большом на новогодний концерт "Сказка сказок"
Автор:Редакция news.by
Подарить настоящий праздник и сказать заслуженное спасибо. Для более чем тысячи пожилых людей со всей страны в Большом театре отгремел новогодний концерт "Сказка сказок". В рамках благотворительной акции "От всей души" для белорусов почтенного возраста организуются праздничные представления и балы.
Акция "От всей души" проходит уже в четвертый раз. Ее благородная миссия - проявить заботу и внимание к старшему поколению.