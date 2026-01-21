Представитель США готов выступить на "Славянском базаре"

Америка едет в Витебск на "Славянский базар". Представитель США на международном конкурсе "Наше поколение" готов подать заявку на участие в XXXV фестивале искусств.

В свои 10 лет Кинг Мур вещает на аудиторию в миллион подписчиков. Дал концерты в 20-ти городах Америки. А Беларусь узнал ближе благодаря триумфатору детского "Славянского базара", обладателю Гранд-премии спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Амалии Сухан. Певица обучила американца и азам белорусского языка.

Юные артисты познакомились в Москве в творческих кулуарах российской инициативы - конкурса "Наше поколение". Напомним, его соорганизатором выступила и Белтелерадиокомпания. Участники сдержали обещание и, несмотря на расстояния, работают сейчас над совместными треками. Так, наша "матчына мова" уже вплетена в американские мотивы. Амалия и Кинг уже снимают клип.