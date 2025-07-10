Представители 44 стран подчеркивают красоту и богатство славянской культуры на фестивале в Витебске

Говорит и показывает Витебск. Формула уважения к культурам и взаимопонимания между нациями в 34-й раз торжественно раскрывается в эти минуты на "Славянском базаре".

Между Польшей, Беларусью, Латвией, Россией, Украиной. Как в старые добрые - представители 44 стран подчеркивают красоту и богатство славянской культуры.

На сцене Летнего амфитеатра церемония открытия фестиваля искусств.

Российские звезды - как дома, белорусские - подготовили премьеры.

Ночь перед открытием. Пожалуй, единственная, где музыка звучит, а партер пустует. Для зрителей вход воспрещен - исключительно чтобы сохранить интриги церемонии. Например, премьеру песни суперфиналистки "Х-Factor Беларусь" Насти Кравченко. С которой представит Беларусь на "Интервидении".

Манифест, который Настя написала сама. О преодолении и внутренних конфликтах музыкальная автобиография. Дебютирует как автор. Но откровения услышите лично - только во время открытия!

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"Мотылек" сел на сцену Летнего амфитеатра красиво. И специально, чтобы апробировать премьеру на большой сцене. Одной из самых престижных в СНГ-пространстве. Потому реально залететь хиту сразу в сердца миллионов зрителей "Базара".

Настя Кравченко, представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Эта песня создавалась для таких масштабов, для таких площадок, как сцена Летнего амфитеатра. Я почувствовала максимальный трепет и представила: сейчас 2 часа ночи, зал практически пуст, а меньше чем через сутки будет здесь 6 тыс. наших любимых жителей нашей прекрасной страны. Я очень надеюсь на их поддержку".

Фестивальному рассвету задал ритм стук колес "базарного" поезда. Это уже фирменное, сродни фанфарам.

Аверин, Бузова, "Земляне" - из Москвы - уже были окутаны белорусской заботой. Иван Дятлов нам подтвердил. Победитель "Фактор.by" тоже среди звездных пассажиров. Едет признаться в любви к "Славянскому базару" "на всех языках любви".

Под крышу дома своего творческого приехал и легендарный Юрий Антонов. И не скрылся из глаз в пелене авто, наоборот, озарил улыбкой весь перрон. Единственный так дружелюбно!

Юрий Антонов, народный артист России:

"Это, конечно, большое событие в стране, потому что все музыкальное сообщество собирается в Витебске. Приятно в Беларусь приезжать, потому что это вторая родина. Я это рекламирую везде".

Повод был! В кулуарах уже неделю шептались: зажжется его именной василек в металле. Ведь кто еще через искусство к миру и взаимопониманию идет настолько легкой походкой и ведет за собой поколения.

Славянский базар в Витебске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43e3fb5c-54e4-4ec7-8983-3590b21a10b9/conversions/38cf0ec1-698e-49bf-a8d6-001f6cbe0f7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43e3fb5c-54e4-4ec7-8983-3590b21a10b9/conversions/38cf0ec1-698e-49bf-a8d6-001f6cbe0f7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43e3fb5c-54e4-4ec7-8983-3590b21a10b9/conversions/38cf0ec1-698e-49bf-a8d6-001f6cbe0f7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43e3fb5c-54e4-4ec7-8983-3590b21a10b9/conversions/38cf0ec1-698e-49bf-a8d6-001f6cbe0f7c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нашей юности надежды сбываются на "Базаре". Прецедент. Уникальная площадка для поиска сохранения мира, на которой сегодня Литва, Латвия, Украина, Польша. Голоса их людей в унисон вопреки. 44 страны объединятся на 34-м фестивале искусств. Судан тоже решил "сиять ярче". Приехал впервые.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Я всегда говорю, что основной хедлайнер фестиваля - Президент. Люди спрашивают: "Президент будет?". "Будет". И все тогда сюда. Это реально так. Большая работа: приглашения, подготовка, размещение. Но тот, кто побывал здесь, всегда стремится вернуться. Сегодня уже 44 страны, флагштоки уже все заполнены. А мы лишний раз говорим: давайте дружить, давайте садиться за стол, преломим хлеб. Вы всегда здесь найдете в нашем лице и друзей, и уют, и тепло. Смело приезжайте. Добро пожаловать!"

И здесь в действии принцип: начни с себя. Чьи жизненные принципы созвучны "базарному гулу" - ищут возможность к диалогу за год до старта фестиваля. Художники Сербии, Финляндии, Эстонии, Латвии привезли свой идеальный мир в масле и рамах. Предлагают созидать.

Диана Верман, руководитель творческой делегации Эстонии:

"Было сложно, мы готовились к этому полгода: оформляли все документы. Мы прошли две границы. Мы делали, разрешение Эстонии, разрешение Латвии, декларировали все картины, но очень тяжело провозили. Я сама лично на своем автомобиле привезла эти картины сюда, на "Славянский базар". И так как "Славянский базар" объединяет разные культуры, народности, страны, наверное, сейчас в наше время не объединяет никто. Здесь ты можешь увидеть как европейцев, так и американцев, и Азию, и Кавказ, и Россию, Беларусь всю. Ну, это очень приятно. И встретить всех друзей. Это все очень замечательно".