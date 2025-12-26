3.71 BYN
Шоу "Фактор.BY" - итоги 4 рок-эфира самого рейтингового белорусского проекта
Автор:Редакция news.by
Четвертый прямой эфир юбилейного сезона "Фактор.BY" стал финальным аккордом уходящего года и прозвучал в рок-формате. Без привычной лирики и спокойных джинглов - 7 финалистов сменили тональность под сопровождение Президентского оркестра Республики Беларусь.
По результатам зрительского голосования и решения наставников, проект "Фактор.BY" покинула Юлия Соловей - участница команды Ольги Бузовой, а Мария Назарова получила шанс продолжить борьбу и остается в проекте.
В следующем, пятом, эфире, уже в 2026 году, финалисты займут места звездных наставников и почувствуют, каково быть по ту сторону сцены. Участники объединятся в дуэты и устроят вокальную дуэль 2 января в 20:45 на телеканале "Беларусь 1".