Скоро стартует Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025"

Осталось чуть больше часа до старта грандиозного музыкального конкурса. Возрожденное "Интервидение" даст первые аккорды на московской Live Арене. 23 страны мира будут на одной сцене. Кульминацией под 21-м номером станет "Мотылек" Насти Кравченко.

Еще неделю назад объявили о том, что в партере Live Арены будет полный солд-аут. Все билеты раскуплены, несмотря даже на то, что их стоимость достигает 50, а то и 70 тыс. российских рублей. Многие хотят увидеть шоу воочию.

Почти 200 журналистов из 25 стран мира ждут, когда представители жюри и послы пройдут и вкратце срезюмируют то, чем будет начинаться "Интервидение".

Мамурджан Ташматов, представитель жюри от Узбекистана на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Волнение может помешать. Какое-то определенное впечатление, и фавориты уже есть. Мне запомнилось выступление Анастасии, сам номер, а песня шикарная. По мировым стандартам это конкурсная песня".

Ольга Шлягер, представитель жюри от Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Жюри это очень тяжелая работа. Спасибо огромное организаторам за то, что эту идею воплощают в жизнь".

Мирко Раденович, представитель жюри от Сербии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Конкуренция очень серьезная. Очень трудно выбрать даже топ-10, топ-3 еще сложнее. Для меня самое важное - сохранить традицию, традициональную музыку".