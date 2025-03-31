Стали известны имена победителей конкурса "Время танцевать" - награждено более 20 коллективов

Марафон проходил в пяти номинациях: классический танец, современный, эстрадный, бальный и народный. В этом году были заявлены участники из России и два номера представил Китай. Дипломами и памятными призами наградили более 20 коллективов. Отметим, традиционно больше всего номеров было представлено в категории "Народный танец".