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Стали известны имена победителей конкурса "Время танцевать" - награждено более 20 коллективов
Созвездие талантов - 85 танцевальных номеров и свыше 100 финалистов. Стали известны имена победителей конкурса "Время танцевать".
Марафон проходил в пяти номинациях: классический танец, современный, эстрадный, бальный и народный. В этом году были заявлены участники из России и два номера представил Китай. Дипломами и памятными призами наградили более 20 коллективов. Отметим, традиционно больше всего номеров было представлено в категории "Народный танец".
Первенство в этом году досталось номинации "Современный танец". Гран-При получил коллектив Stay dance project из Рогачева. Также в этом году учредили специальный приз за воплощение в хореографии темы Великой Отечественной войны и добавили призы "За лучшую балетмейстерскую работу" и "За сохранение развития народного танца".