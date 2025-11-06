Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Танцоры, певцы, музыканты: юные таланты объединил международный фестиваль-конкурс в Минске

Танцоры, певцы, музыканты из разных уголков Беларуси и зарубежья. Юные таланты объединил международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" - в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

На протяжении четырех дней на сцене номера триумфаторов и чествование победителей различных номинаций. Это вокал, хореография и инструментальное искусство.

Отборочные этапы собрали более 400 детских коллективов - это около 6,5 тыс. участников из Беларуси, России, Кыргызстана и Азербайджана. Участвуют творческие объединения и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.

На финишной прямой конкурса оказалось более 2 тыс. человек. 6 ноября состоялись финальные выступления и последняя церемония награждения победителей.

