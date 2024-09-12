Указ, направленный на сохранение аутентичности национальных ремесел, вступит в силу 1 октября

Восстановление исторического смысла и особого статуса ремесленной деятельности - такого эффекта ожидают эксперты от действия президентского Указа "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности".

Главный критерий, который лег в основу документа, - соответствующие изделия должны создаваться не просто с помощью ручного труда. В обязательном порядке применение навыков, умений и традиций, которые характерны для национальных белорусских ремесел. Документ направлен на сохранение их аутентичности.

"В такой перечень видов деятельности вошли характерное для нас бондарство, кузнечное дело, изготовление пряжи, изготовление различных утилитарных изделий из дерева, глины, металла, ткани, бумаги, кожи", - сообщила замдиректора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Ирина Бабаченок.

У документа есть две цели, с одной стороны, это идеологическая составляющая - сохранение, возрождение, развитие наших национальных белорусских традиций, нашего культурного наследия для его последующей передачи будущим поколениям. Но с другой стороны, мы понимаем, что любая эксклюзивность, уникальность - это очень хороший туристический потенциал. Ирина Бабаченок

О сохранении самобытности ремесел говорят и специалисты. Так, народный мастер Беларуси Ирина Дернаковская передает молодежи исконные белорусские традиции ткачества. Со знаниями о самобытном ремесле она вплетает любовь и уважение к традициям Беларуси. С поясами она объехала Индию, Словакию, Германию, Эстонию и как никто знает: сохранять самобытную культуру - большое искусство.

"Эти пояса меня заворожили, они привязали меня к себе. Я бегу за ними. Эти пояса разлетаются по всему миру, они присутствуют практически на всех континентах, и кто покупает у меня эти пояса - они покупают для того, чтобы остаться привязанными к своему роду", - считает Ирина Дернаковская.