Трамп заявил, что готов обсудить с Путиным возобновление экономического сотрудничества
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возобновление экономического сотрудничества РФ и США в случае прогресса по Украине. Об этом пишет ТАСС.
"Если мы достигнем прогресса [по Украине], я бы обсудил это, поскольку это то, чего они (Россия - прим. ред.) хотят", - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время полета в Анкоридж на встречу с российским коллегой. Американский лидер также выступил с утверждением о том, что Путин "заинтересован в экономике США при Трампе".