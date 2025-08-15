3.72 BYN
Трамп назвал Путина умным парнем, который давно занимается политикой
Автор:Редакция news.by
Кортеж президента России Владимира Путина прибыл на завод "Омега-Си" в Магадане. Здесь глава государства начал рабочую программу в рамках региональной поездки перед вылетом на Аляску, где состоится саммит Россия-США.
Американский лидер Дональд Трамп в настоящее время находится в самолете по пути в Анкоридж.
Как сообщают американские СМИ, в ходе беседы с журналистами Трамп назвал своего российского коллегу умным парнем, который давно занимается политикой. "Я тоже занимаюсь этим давно", - заметил американский президент.