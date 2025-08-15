Рыбаков рассказал о подробностях разговора Лукашенко и Трампа

(опубликовано в 19.:23, обновлено в 19:51)

Роль Беларуси в мировой системе координат отмечают и политики и эксперты, которые сходятся во мнении, что наша страна и наш лидер имеют колоссальный вес в текущих событиях. Сам факт телефонного разговора президентов Беларуси и США, во-первых, подтверждает правильный курс внешней политики белорусского лидера, во-вторых, наглядно демонстрирует, что Союзное государство обеспечивает безопасность не только в Восточное Европе, но и глобальную безопасность.

Разговор Лукашенко и Трампа переводил Валентин Рыбаков (постпред Беларуси при ООН). Подробностями он поделился с корреспондентом "Первого информационного".

"Во время телефонного разговора президентов Беларуси и США обсуждалась наша двусторонняя повестка, наши взаимоотношения и то, что мы можем сделать для того, чтобы эти взаимоотношения развивать. Обсуждалась региональная проблематика, включая Украину, разумеется, Ближний Восток, события в Израиле, Иране, Палестине. Белорусский лидер поблагодарил Президента США за усилия по нормализации ситуации по поиску мирных решений на Кавказе. Обсуждался и ряд других вопросов", - отметил Валентин Рыбаков.

Естественно, обсуждались и вопросы, связанные с Украиной, поскольку буквально через несколько часов на Аляске состоится встреча президента США с Президентом России.

О характере общения двух лидеров

"Я видел сообщение, которое Президент США опубликовал в соцсетях после разговора с Александром Лукашенко. Полностью согласен с тем, что он написал, потому что разговор действительно был очень доброжелательным, очень честным, очень открытым в обсуждении всего спектра вопросов, которые поднимались в ходе этого разговора", - сказал Валентин Рыбаков.

Как отметил дипломат, разговор занял достаточно продолжительное время. "И даже, знаете, удивительно - ощущение такое, что эти два человека (президенты Беларуси и США. - Прим. news.by) между собой говорили далеко не первый раз, что они как будто бы друг друга знают и понимают прекрасно. Это просто чувствовалось по настроению, по тому, каким образом велась беседа", - констатировал он.

Об освобождении осужденных

В первую очередь, отметил Валентин Рыбаков, Трамп поблагодарил Лукашенко за решение о последнем освобождении 16 человек. "И когда он начал дальше эту мысль развивать, наш Президент его остановил и сказал: "Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем, мы в контакте с представителями и Белого дома, и Государственного департамента США, у нас ведутся постоянные консультации, в том числе и по этой теме. Это вопрос ведь двустороннего движения. То есть должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того чтобы эти вопросы благополучно разрешить", - процитировал белорусского лидера Валентин Рыбаков.

Об инициаторе разговора