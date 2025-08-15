"Аляска - место, которое удовлетворит обе стороны". Политолог о встрече Путина и Трампа

Какие основные вопросы будут рассматриваться на Аляске и каково политическое значение геолокации? Среди главных тем прежде всего те, в которых заинтересованы две стороны: Россия и США. А это санкционная политика и архитектура мировой безопасности. Контроль вооружения в Европе и спорные территориальные вопросы.

Юрий Воскресенский, политолог: "Само место, выбранное главами России и США для встречи, безусловно, несет в себе определенный политический смысл и обладает мощным символизмом. Во-первых, именно здесь Россия и США непосредственно соприкасаются (в самом узком месте расстояние между их границами составляет всего 4 км). Это очень важный момент, который подчеркивает преемственность, ведь 150 лет назад эта территория принадлежала Российской империи. Кроме того, выбор этого места символизирует возможность вести прямой диалог, без посредников, как это делают соседи. Ведь именно здесь две великие державы действительно граничат друг с другом".

Эксперт уверен, что, конечно, Дональд Трамп представит это как свою победу: все-таки президент Российской Федерации приехал к нему.