Бренд и настоящий друг. Предприятие "Белкнига" отмечает 80-летие

"Белкнига" отмечает 80 лет со дня основания. История торговой сети начинает свой отсчет в 1945 году. За это время предприятие стало узнаваемым и популярным среди книголюбов.

За десятилетия развития "Белкнига" стала брендом и настоящим другом для каждого, кто ищет хорошую научную литературу, учебные пособия или просто издания с интересной сюжетной линией. Благодаря большой сети уникальнейшие издания и бестселлеры стали доступны для белорусов по всей стране.

"Белкнига" - это еще и поддержка литературной жизни белорусских авторов. Встречи, презентации новых изданий, автографсессии проводят прямо на торговых площадях.

На полках можно найти продукты белорусских и зарубежных издательств, а также печатную продукцию предприятий нашей страны самого разного профиля.