Бренд и настоящий друг. Предприятие "Белкнига" отмечает 80-летие
"Белкнига" отмечает 80 лет со дня основания. История торговой сети начинает свой отсчет в 1945 году. За это время предприятие стало узнаваемым и популярным среди книголюбов.
За десятилетия развития "Белкнига" стала брендом и настоящим другом для каждого, кто ищет хорошую научную литературу, учебные пособия или просто издания с интересной сюжетной линией. Благодаря большой сети уникальнейшие издания и бестселлеры стали доступны для белорусов по всей стране.
"Белкнига" - это еще и поддержка литературной жизни белорусских авторов. Встречи, презентации новых изданий, автографсессии проводят прямо на торговых площадях.
На полках можно найти продукты белорусских и зарубежных издательств, а также печатную продукцию предприятий нашей страны самого разного профиля.
"Белкнига" сегодня - это коллаборация опыта и современности. А получить понравившееся издание можно не выходя из дома. Интернет-магазин помогает с продвижением не только отдельной продукции, но и всего бренда.