Жодинский краеведческий музей пополнился древним каменным экспонатом
Автор:Наталья Бордиловская
Жодинский краеведческий музей пополнился экспонатом. Новую реликвию разместили не в витринх и залах учреждения, а на прилегающей к зданию территории. Артефакт из сплошного камня имеет древнюю историю.
Стародавний каменный крест. Его датируют старше XVII столетия. Такой великан появился в Жодино в результате земляных работ в районе местной железной дороги, местности, названной Богуславо поле. Строители, которые нашли камень, сразу отдали его церкви. Некоторое время таинственный крест находился на территории православного храма иконы Матери Божьей "Спасительница" (подробности в видео).