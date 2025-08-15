Жодинский краеведческий музей пополнился древним каменным экспонатом

Жодинский краеведческий музей пополнился экспонатом. Новую реликвию разместили не в витринх и залах учреждения, а на прилегающей к зданию территории. Артефакт из сплошного камня имеет древнюю историю.

Стародавний каменный крест. Его датируют старше XVII столетия. Такой великан появился в Жодино в результате земляных работ в районе местной железной дороги, местности, названной Богуславо поле. Строители, которые нашли камень, сразу отдали его церкви. Некоторое время таинственный крест находился на территории православного храма иконы Матери Божьей "Спасительница" (подробности в видео).