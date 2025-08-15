Трамп заявил, что введет санкции против России, если стороны не достигнут договоренностей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет вынуждена ввести против России жесткие экономические санкции, если стороны не достигнут договоренности по урегулированию на Украине. Об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время полета в Анкоридж на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"Экономически жесткие. Да, они будут очень тяжелыми", - сказал он в ответ на вопрос, какие Россию ждут последствия в случае отсутствия договоренностей.