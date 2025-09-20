В 20:30 стартует "Интервидение-2025" в Москве

Внимание континентов в эти минуты приковано к Москве. Россия объединяет на "Интервидении-2025".

Международный музыкальный конкурс прогремит со сцены Live Арены в Москве. Гранд-шоу увидит 4 млрд человек. Прямую трансляцию будет вести и Белтелерадиокомпания на телеканале "Беларусь 1".

Уже менее чем через полчаса - в 20:30 - мы напишем новую главу международного единства через музыку, эмоции и талант.

Лучшие голоса из 23 стран расскажут о мире через колоритные песни. Наша страна - в кульминации шоу. "Мотылек" Насти Кравченко взлетит на свет софитов под 21-м номером.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Поддержка будет ощутима. Я приглашаю всех наших телезрителей включить телеканал "Беларусь 1". В 20:30 начнется трансляция. Также в честь этого мы специально организовали трансляцию на большом экране на Октябрьской площади, куда уже, насколько мы знаем, придут фанаты Насти, чтобы ее поддержать. Я получаю много сообщений из Минска. Рад, что этот конкурс вызвал к себе внимание".

Мамурджан Ташматов, представитель жюри от Узбекистана на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Волнение может помешать. Какое-то определенное впечатление, и фавориты уже есть. Мне запомнилось выступление Анастасии, сам номер, а песня шикарная. По мировым стандартам это конкурсная песня".

Ольга Шлягер, представитель жюри от Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Для жюри это очень тяжелая работа. Спасибо огромное организаторам за то, что эту идею воплощают в жизнь".

Нидия Гонгора, представитель Колумбии на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Этот конкурс больше служил для объединения, чтобы узнать другие страны, послушать другие голоса. Я уверена, что в будущем можно поддерживать контакт, также пригласить в Колумбию. На этом конкурсе должна победить дружба между народами".

Настя Кравченко, представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Колумбия меня всегда интересовала своей культурой, своим творчеством".