В Минтруда рассказали, что изменится в выплатах пенсий заключенным

В Беларуси скоро начнут действовать изменения законодательства, которые повлияют на выплату пенсий лицам, находящимся в местах лишения свободы. Что именно изменится, рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.

Елена Гоморова отметила, что новации закона, подписанного Президентом 12 июля, действительно внесли изменения в закон о пенсионном обеспечении. "В большей части они обусловлены редакционными правками, связанными с принятием законодательства о предпринимательской деятельности. При этом хочу сделать особый акцент на том, что право на трудовую пенсию, как и ранее, предоставляется при условии уплаты обязательных страховых взносов не менее установленной продолжительности. С 2025 года это 20 лет", - отметила она.

Изменения коснулись порядка выплаты пенсий лицам, находящимся в местах лишения свободы, - вопрос затронул упрощение администрирования. По старому законодательству пенсия приходила на счет заключенного сразу с вычетом расходов на его содержание. Иные удержания производились исправительно-трудовыми учреждениями. Однако с 1 октября 2025 года вступают в силу изменения, согласно которым вся сумма трудовой пенсии будет перечисляться в исправительно-трудовое учреждение, и уже оно будет производить все удержания.

"Стоимость содержания, алиментные и другие обязательства будут производиться исправительно-трудовым учреждением. И уже оставшаяся часть суммы с учетом минимальной гарантии будет зачисляться на счет. Тем самым упрощается администрирование", - пояснила Елена Гоморова.