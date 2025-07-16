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В Минтруда рассказали, что изменится в выплатах пенсий заключенным
В Беларуси скоро начнут действовать изменения законодательства, которые повлияют на выплату пенсий лицам, находящимся в местах лишения свободы. Что именно изменится, рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.
Елена Гоморова отметила, что новации закона, подписанного Президентом 12 июля, действительно внесли изменения в закон о пенсионном обеспечении. "В большей части они обусловлены редакционными правками, связанными с принятием законодательства о предпринимательской деятельности. При этом хочу сделать особый акцент на том, что право на трудовую пенсию, как и ранее, предоставляется при условии уплаты обязательных страховых взносов не менее установленной продолжительности. С 2025 года это 20 лет", - отметила она.
Изменения коснулись порядка выплаты пенсий лицам, находящимся в местах лишения свободы, - вопрос затронул упрощение администрирования. По старому законодательству пенсия приходила на счет заключенного сразу с вычетом расходов на его содержание. Иные удержания производились исправительно-трудовыми учреждениями. Однако с 1 октября 2025 года вступают в силу изменения, согласно которым вся сумма трудовой пенсии будет перечисляться в исправительно-трудовое учреждение, и уже оно будет производить все удержания.
"Стоимость содержания, алиментные и другие обязательства будут производиться исправительно-трудовым учреждением. И уже оставшаяся часть суммы с учетом минимальной гарантии будет зачисляться на счет. Тем самым упрощается администрирование", - пояснила Елена Гоморова.
Заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева добавила, что в части пенсионного страхования новации затронули еще одну сферу. "К нам приходили обращения от работодателей о том, что у них человек трудится в особых условиях и у него есть единовременные выплаты. Работодатель не понимал, нужно ли включать их в объект для профессионального пенсионного страхования. Для четкого понимания мы уточнили, что такое "объект" в целях профессионального пенсионного страхования, и теперь в законе прописано: все, что человек получает в период работы в особых условиях, идет в стаж для формирования его будущей досрочной либо дополнительной пенсии", - отметила она.