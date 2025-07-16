Обновленный карманный кабмин Украины - кто на самом деле стоит у руля страны

В Украине готовятся представить обновленный Кабинет министров. Как обычно, назначения не обходятся без скандалов. Следить за перестановкой кадров прилетел даже спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

Назначение нового премьер-министра Юлии Свириденко - это "золотой билет" на верхушку власти для Андрея Ермака.

39-летняя почти премьерша любимица, да и любовница главы офиса Зеленского. В Украине это знают все. Но что мы ведаем о новом лице правительства? Родом из Чернигова, там же построила карьеру на уровне местной власти. Далее, как и любой крупный украинский политик, совмещала бизнес и мандат чиновника. Она настолько "подходит" на должность премьера, что Владимир Зеленский сотворил истинно историческую загогулину. Следите за руками: Зе, который де-юре уже не президент, в обход конституции - а главу Кабмина должна предлагать Рада - личным перстом указал на Свириденко. И все молчат!

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Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Она, безусловно, будет делать все, чтобы удержаться на этой должности. Она не будет думать за Украину, она абсолютно не самостоятельный игрок. А вообще экономикой Украины управляет не правительство, а МВФ, который дает деньги, а потом целый листок, может, два или три, предписаний, что надо делать правительству. А внутри страны правительством реально управляет Андрей Ермак, об этом все говорят".

Юлия Свириденко по официальной биографии, ну просто агнец божий: инвестиции в страну привлекала, людям помогала, разве что не мироточит на ходу. Но злые языки, простите, народные депутаты Украины, говорят: и деньги за "решение вопросиков" брала, и у Ермака брала… советы, как строить карьеру. А должность новая - типичная синекура - работа по блату и брату.

Марьяна Безуглая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31dc9ae5-927d-4f9c-9629-ae955f82f899/conversions/03b29066-d2be-4bac-896c-583d7631750b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31dc9ae5-927d-4f9c-9629-ae955f82f899/conversions/03b29066-d2be-4bac-896c-583d7631750b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31dc9ae5-927d-4f9c-9629-ae955f82f899/conversions/03b29066-d2be-4bac-896c-583d7631750b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31dc9ae5-927d-4f9c-9629-ae955f82f899/conversions/03b29066-d2be-4bac-896c-583d7631750b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но прежде чем делать выводы, надо понять, а что Денис Шмыгаль? Предыдущий глава кабмина, несмотря на скандалы, возглавит Минобороны. В Украине это синоним скандала. Как раз отсутствие яиц стоило предшественнику поста: Рустем Умеров украл из солдатского пайка только этого продукта на 35 млн долларов во время войны. Наказание под стать киевским законам - ему пророчат место посла Украины в США. Кстати, там уже много лет живет его семья. Чем не программа репатриации?

Окончательное решение по премьеру и министрам должно быть за Верховной радой. Отставку Шмыгаля уже приняли. А дальше лучшее шоу на земле. Еще вопрос на повестке дня: вводить ли пошлины на экспорт рапса и сои в 10 %. Искусство дискуссии показали нардепы Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев - просто подрались у трибуны.

Вечно можно смотреть на то, как течет вода, Трамп обещает мир в Украине, а депутаты Верховной рады дерутся. Дело в том, что через минут 10 они, не поверите, снова подрались. Крики: "козел, свинюка" прилагаются - вот такая депутатская эпидерсия.

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Жаль, что мы не видели в этот момент лицо Кита Келлога. Просто представьте уровень обескураженности посланника Трампа. Впрочем, всех, как и всегда, спас Владимир Зеленский. В интервью американцам из NewsMax он продемонстрировал чудеса языковой эквилибристики.

Владимир Зеленский:

"Вот в чем разница. Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому за двухпартийную поддержку. И я очень благодарен, что она продолжается. Но президент Байден не смог положить конец этой войне. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Думаю, в этом и будет главное отличие".