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Обновленный карманный кабмин Украины - кто на самом деле стоит у руля страны
В Украине готовятся представить обновленный Кабинет министров. Как обычно, назначения не обходятся без скандалов. Следить за перестановкой кадров прилетел даже спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.
Назначение нового премьер-министра Юлии Свириденко - это "золотой билет" на верхушку власти для Андрея Ермака.
39-летняя почти премьерша любимица, да и любовница главы офиса Зеленского. В Украине это знают все. Но что мы ведаем о новом лице правительства? Родом из Чернигова, там же построила карьеру на уровне местной власти. Далее, как и любой крупный украинский политик, совмещала бизнес и мандат чиновника. Она настолько "подходит" на должность премьера, что Владимир Зеленский сотворил истинно историческую загогулину. Следите за руками: Зе, который де-юре уже не президент, в обход конституции - а главу Кабмина должна предлагать Рада - личным перстом указал на Свириденко. И все молчат!
Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:
"Она, безусловно, будет делать все, чтобы удержаться на этой должности. Она не будет думать за Украину, она абсолютно не самостоятельный игрок. А вообще экономикой Украины управляет не правительство, а МВФ, который дает деньги, а потом целый листок, может, два или три, предписаний, что надо делать правительству. А внутри страны правительством реально управляет Андрей Ермак, об этом все говорят".
Юлия Свириденко по официальной биографии, ну просто агнец божий: инвестиции в страну привлекала, людям помогала, разве что не мироточит на ходу. Но злые языки, простите, народные депутаты Украины, говорят: и деньги за "решение вопросиков" брала, и у Ермака брала… советы, как строить карьеру. А должность новая - типичная синекура - работа по блату и брату.
Но прежде чем делать выводы, надо понять, а что Денис Шмыгаль? Предыдущий глава кабмина, несмотря на скандалы, возглавит Минобороны. В Украине это синоним скандала. Как раз отсутствие яиц стоило предшественнику поста: Рустем Умеров украл из солдатского пайка только этого продукта на 35 млн долларов во время войны. Наказание под стать киевским законам - ему пророчат место посла Украины в США. Кстати, там уже много лет живет его семья. Чем не программа репатриации?
Окончательное решение по премьеру и министрам должно быть за Верховной радой. Отставку Шмыгаля уже приняли. А дальше лучшее шоу на земле. Еще вопрос на повестке дня: вводить ли пошлины на экспорт рапса и сои в 10 %. Искусство дискуссии показали нардепы Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев - просто подрались у трибуны.
Вечно можно смотреть на то, как течет вода, Трамп обещает мир в Украине, а депутаты Верховной рады дерутся. Дело в том, что через минут 10 они, не поверите, снова подрались. Крики: "козел, свинюка" прилагаются - вот такая депутатская эпидерсия.
Жаль, что мы не видели в этот момент лицо Кита Келлога. Просто представьте уровень обескураженности посланника Трампа. Впрочем, всех, как и всегда, спас Владимир Зеленский. В интервью американцам из NewsMax он продемонстрировал чудеса языковой эквилибристики.
Владимир Зеленский:
"Вот в чем разница. Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому за двухпартийную поддержку. И я очень благодарен, что она продолжается. Но президент Байден не смог положить конец этой войне. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Думаю, в этом и будет главное отличие".
И получается, классическая Аксиома Эскобара: что Шмыгаль, что Свириденко - сомнительные премьеры. Но последняя имеет Андрея Ермака в друзьях. И тут бы им сплотиться, войти в политический синтез, ведь Трамп ненавидит главу офиса Зеленского. Даже Кит Келлог приехал буквально держать свечку и наблюдать как, кого и куда назначат. Но Ермак и так де-факто рулит страной. Теперь же, имея карманный кабмин, он окончательно усядется с Зеленским на велосипед с одним седлом - вот вам и тандемократия.