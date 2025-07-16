Екатерина Лихачева сообщила о взаимодействии ИП с Фондом социальной защиты населения

На брифинге заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева сообщила, как будет строиться взаимодействие индивидуальных предпринимателей и Фонда социальной защиты населения (ФСЗН), пишет БЕЛТА.

Екатерина Лихачева отметила, что новации закона, подписанного Президентом 12 июля, коснулись и индивидуальных предпринимателей.

"Во-первых, мы видели, что есть потребность в изменении сроков уплаты взносов. Ранее взносы уплачивались не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Согласно новому закону - до 31 марта года, следующего за отчетным. То есть сдвинут срок вперед на один месяц", - сказала она.

До изменений взносы уплачивались за период осуществления деятельности и составляли 35 % от минимальной заработной платы за каждый месяц деятельности.

"Мы понимали, что если у ИП доходы небольшие и нет той минимальной заработной платы, то взносы были несоизмеримо большими по сравнению с получаемым доходом. Мы видели обращения и потребность в изменениях, поэтому, поработав с Министерством по налогам и сборам, немного изменили подходы", - поделилась Екатерина Лихачева.

Теперь ФСЗН будет ежегодно получать данные о чистом доходе.

"Если этот доход не превышает 12 минимальных заработных плат в год, взносы будут выплачиваться из фактического дохода. Это та норма, которую просили ряд предпринимателей. При доходе 12 минимальных заработных плат и выше, взносы будут выплачиваться, как и раньше - 35 % от размера 12 минимальных заработных плат", - отметила она.

"Вся информация поступает в фонд, он сам рассчитывает задолженность, индивидуальным предпринимателям не нужно предоставлять документы персонифицированного учета. Мы полностью автоматизируем процесс: рассчитываем задолженность, направляем уведомление индивидуальному предпринимателю, он ее оплачивает, и после этого мы предоставляем за него документы персонифицированного учета. То есть будет полное удаленное автоматизированное взаимодействие с индивидуальным предпринимателем", - подчеркнула Екатерина Лихачева, рассказывая о том, как будет строиться взаимодействие.

Индивидуальные предприниматели могут вносить взносы ежемесячно.

"То есть человек всегда может организовывать свою финансовую нагрузку. Это будут авансовые платежи, потому что в законе прозрачно указано, из чего мы берем взносы. Человек, работая в качестве ИП, видит свои доходы и понимает, достигнет ли он 12 минимальных зарплат. Поэтому платить взносы можно всегда, переплату мы вернем", - отметила Екатерина Лихачева.