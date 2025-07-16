Манипуляции в соцсетях и реальность: чем обернулись для витебчанина хулиганские действия на дороге

В соцсетях набрало популярность видео из Витебска, где местный житель пытался показать несправедливое отношение к нему со стороны госорганов. А предысторией стал инцидент на проезжей части одного из проспектов областного центра.

Водитель микроавтобуса решил проучить другого автолюбителя и пренебрег безопасностью дорожного движения. Позже в интернете появился видеоролик, где мужчина обозначил только свою точку зрения, но многие факты предпочел не афишировать.

В ситуации разбиралась Марина Романовская.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ee3cd74-dfd4-4d8f-a7dd-9b8dac555153/conversions/b35f38ba-233b-4c98-9a1e-43feb00522b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ee3cd74-dfd4-4d8f-a7dd-9b8dac555153/conversions/b35f38ba-233b-4c98-9a1e-43feb00522b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ee3cd74-dfd4-4d8f-a7dd-9b8dac555153/conversions/b35f38ba-233b-4c98-9a1e-43feb00522b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ee3cd74-dfd4-4d8f-a7dd-9b8dac555153/conversions/b35f38ba-233b-4c98-9a1e-43feb00522b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

На видео, которое в Сеть выложил водитель микроавтобуса, рассказывается история о том, как он не нашел общего языка с другим автолюбителем. Однако на видео был только нужный эпизод, вся картина не была показана. На записи видеорегистратора с другого авто видно, как водитель микроавтобуса блокировал две полосы движения, а также перекресток, создавая аварийную обстановку. Видимо, таким образом он пытался проучить водителя легковушки, который, по его мнению, незадолго до этого создал опасность для движения.

Но и на этом мужчина не остановился. Выйдя на проезжую часть, он размахивал руками и кричал на водителя легкового авто. А после повредил рычаг щетки левого стеклоочистителя, оторвал от переднего бампера регистрационный знак и бросил в лобовое стекло легковушки. Как итог - повреждение лакокрасочного покрытия капота.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff083e2-fc44-4789-8fca-29b285c4be81/conversions/da036aca-6cff-42ea-a50e-050352776a3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff083e2-fc44-4789-8fca-29b285c4be81/conversions/da036aca-6cff-42ea-a50e-050352776a3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff083e2-fc44-4789-8fca-29b285c4be81/conversions/da036aca-6cff-42ea-a50e-050352776a3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff083e2-fc44-4789-8fca-29b285c4be81/conversions/da036aca-6cff-42ea-a50e-050352776a3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как объясняет свои действия водитель микроавтобуса, мы пытались узнать непосредственно у него. Но никаких комментариев получить не удалось.

Правовую оценку действиям на дороге водителю микроавтобуса дал суд - хулиганство. Наказание - штраф в размере 150 базовых величин.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"В ходе судебного следствия этот водитель виновным себя не признал. Используя надуманные доводы в свою защиту, оспаривал хулиганский мотив. Дескать, он не сорвал регистрационный знак с бампера чужой машины, а продемонстрировал, что тот плохо закреплен и может быть утрачен. Однако его аргументы были опровергнуты собранными доказательствами".

Дмитрий Брылев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be73fbb0-7bae-41e4-bfcb-028f8012dad2/conversions/31bee553-5645-4755-8520-f69ea2ca01fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be73fbb0-7bae-41e4-bfcb-028f8012dad2/conversions/31bee553-5645-4755-8520-f69ea2ca01fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be73fbb0-7bae-41e4-bfcb-028f8012dad2/conversions/31bee553-5645-4755-8520-f69ea2ca01fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be73fbb0-7bae-41e4-bfcb-028f8012dad2/conversions/31bee553-5645-4755-8520-f69ea2ca01fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мнения в комментариях под видео были разные. Но автолюбители едины в том, что хамскому поведению и хулиганству уж точно не место на дороге. Ведь сложно даже предположить, чем может обернуться попытка проучить на дороге.

"Высокая культура поведения на дороге - залог безопасности, - заметил замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси Борис Луцевич. - Дорога является местом, где в одну секунду может оборваться человеческая жизнь. Уважающий других участник дорожного движения вовремя включит световой указатель поворотов, не проедет на запрещающий сигнал светофора, не оставит автомобиль там, где он будет мешать другим. Все действия участников дорожного движения должны быть в рамках правового поля".

Дмитрий Брылев:

"Следует отметить, что с 2010 года обвиняемый совершил 62 административных правонарушений, из них 58 связаны с несоблюдением ПДД. В 56 случаях ему в качестве взыскания был назначен штраф. К слову, очередной штраф он получил за нарушение правил маневрирования и проезда перекрестка по проспекту Фрунзе в Витебске, что имело место непосредственно перед совершением хулиганских действий 6 марта 2024 года".