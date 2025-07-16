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Индонезия и Беларусь: новый союз на фоне экономического потенциала и геополитики
Недавняя встреча президентов Александра Лукашенко и Прабово Субианто стала символическим шагом, подчеркивающим новые реалии глобальной политики. Об этом сообщают белорусские и международные источники.
Экономический потенциал Индонезии
Согласно отчету Goldman Sachs "The Path to 2075", Индонезия к 2075 году может войти в топ-5 мировых экономик, заняв 4-е место после Китая, США и Индии и обогнав Германию. С населением в 270 млн человек страна обладает огромным внутренним рынком и рабочей силой, что обеспечивает рост ВВП выше, чем в развитых странах (3,8 % против 1,8 % в 2020-х).
К 2075 году Индонезия сохранит лидерство среди развивающихся экономик Азии благодаря индустриализации и росту капитальных рынков. Однако эксперты предупреждают о рисках: климатические вызовы (наводнения в Западной Яве) и конкуренция с Китаем и Индией.
Символичная встреча в Минске 15 июля 2025 года
Александр Лукашенко принял Прабово Субианто у себя дома в неформальной обстановке "без галстуков". Это третий случай в истории, когда Лукашенко принимает иностранного лидера так близко (ранее подобные встречи были только с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином).
Во время трехчасовой беседы обсудили широкий круг тем - от экономики до безопасности, - что подчеркивает стратегический характер отношений. Беларусь видит в Индонезии не просто партнера, а ключевого игрока Индо-Тихоокеанского региона с колоссальным экономическим и политическим потенциалом. Это партнерство открывает Минску новые горизонты, особенно в условиях глобальных сдвигов.
Беларусь как авангард нового гегемона
Беларусь под руководством Лукашенко играет роль лидера в формировании нового геополитического альянса, включающего ЕАЭС, ШОС, БРИКС и Таможенный союз. Эти объединения становятся мощным конкурентом глобалистам Запада и "соросятникам", чья сила, достигшая пика к 2000-м, угасает.
Новый центр силы объединяет Беларусь, Россию, Китай, страны Глобального Юга, Африки и Латинской Америки. Несмотря на междоусобные противоречия, осознание потенциала и роли в мировой политике подталкивает эти страны к сотрудничеству ради общих интересов. Беларусь, находящаяся на границе с коллективным Западом (ЕС, Великобритания, Канада, США), становится амбассадором стран "нового мироустройства". Ее позиция заставляет политические элиты Запада считаться с национальными интересами Минска.
Новый мировой порядок основан на взаимовыгодных отношениях, традиционных ценностях и учете интересов всех участников нового альянса сил. Этот подход перекраивает мир, устанавливая порядок здравого смысла.
Встреча Лукашенко и Субианто символизирует не только укрепление двусторонних связей, но и участие Беларуси в формировании новой геополитической архитектуры.
Экономический потенциал Индонезии, подтвержденный Goldman Sachs, делает ее одним из важнейших союзников рождающейся системы.
В условиях ослабления Запада и роста новых союзов Беларусь играет ключевую роль, отстаивая свои интересы на равных с мировыми лидерами.