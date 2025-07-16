Встреча президентов Беларуси и Индонезии стала символическим шагом, подчеркивающим новые реалии глобальной политики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d115477-7904-4f0f-a207-c84033176b8f/conversions/f9c5cfd8-c9cf-460d-903d-63e1d24f2dd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d115477-7904-4f0f-a207-c84033176b8f/conversions/f9c5cfd8-c9cf-460d-903d-63e1d24f2dd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d115477-7904-4f0f-a207-c84033176b8f/conversions/f9c5cfd8-c9cf-460d-903d-63e1d24f2dd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d115477-7904-4f0f-a207-c84033176b8f/conversions/f9c5cfd8-c9cf-460d-903d-63e1d24f2dd0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Недавняя встреча президентов Александра Лукашенко и Прабово Субианто стала символическим шагом, подчеркивающим новые реалии глобальной политики. Об этом сообщают белорусские и международные источники.

Экономический потенциал Индонезии

Согласно отчету Goldman Sachs "The Path to 2075", Индонезия к 2075 году может войти в топ-5 мировых экономик, заняв 4-е место после Китая, США и Индии и обогнав Германию. С населением в 270 млн человек страна обладает огромным внутренним рынком и рабочей силой, что обеспечивает рост ВВП выше, чем в развитых странах (3,8 % против 1,8 % в 2020-х).

Топ-15 стран с крупнейшей экономикой в 2075 году (по прогнозам Goldman Sachs) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42dd0c49-0487-43c5-afb5-4b598b973d24/conversions/962e9452-b3ff-4efc-9b9e-77c36457faad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42dd0c49-0487-43c5-afb5-4b598b973d24/conversions/962e9452-b3ff-4efc-9b9e-77c36457faad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42dd0c49-0487-43c5-afb5-4b598b973d24/conversions/962e9452-b3ff-4efc-9b9e-77c36457faad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42dd0c49-0487-43c5-afb5-4b598b973d24/conversions/962e9452-b3ff-4efc-9b9e-77c36457faad-xl-___webp_1920.webp 1920w Топ-15 стран с крупнейшей экономикой в 2075 году (по прогнозам Goldman Sachs)

К 2075 году Индонезия сохранит лидерство среди развивающихся экономик Азии благодаря индустриализации и росту капитальных рынков. Однако эксперты предупреждают о рисках: климатические вызовы (наводнения в Западной Яве) и конкуренция с Китаем и Индией.

Символичная встреча в Минске 15 июля 2025 года

Александр Лукашенко принял Прабово Субианто у себя дома в неформальной обстановке "без галстуков". Это третий случай в истории, когда Лукашенко принимает иностранного лидера так близко (ранее подобные встречи были только с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином).

Во время трехчасовой беседы обсудили широкий круг тем - от экономики до безопасности, - что подчеркивает стратегический характер отношений. Беларусь видит в Индонезии не просто партнера, а ключевого игрока Индо-Тихоокеанского региона с колоссальным экономическим и политическим потенциалом. Это партнерство открывает Минску новые горизонты, особенно в условиях глобальных сдвигов.

Встреча Александра Лукашенко и Прабово Субианто 15 июля 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a932e6-b7fc-4652-812d-5a6e053b43cb/conversions/54d9abd9-30e5-43c2-a129-ab2b7d68d653-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a932e6-b7fc-4652-812d-5a6e053b43cb/conversions/54d9abd9-30e5-43c2-a129-ab2b7d68d653-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a932e6-b7fc-4652-812d-5a6e053b43cb/conversions/54d9abd9-30e5-43c2-a129-ab2b7d68d653-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a932e6-b7fc-4652-812d-5a6e053b43cb/conversions/54d9abd9-30e5-43c2-a129-ab2b7d68d653-xl-___webp_1920.webp 1920w Встреча Александра Лукашенко и Прабово Субианто 15 июля 2025 года

Беларусь как авангард нового гегемона

Беларусь под руководством Лукашенко играет роль лидера в формировании нового геополитического альянса, включающего ЕАЭС, ШОС, БРИКС и Таможенный союз. Эти объединения становятся мощным конкурентом глобалистам Запада и "соросятникам", чья сила, достигшая пика к 2000-м, угасает.

Новый центр силы объединяет Беларусь, Россию, Китай, страны Глобального Юга, Африки и Латинской Америки. Несмотря на междоусобные противоречия, осознание потенциала и роли в мировой политике подталкивает эти страны к сотрудничеству ради общих интересов. Беларусь, находящаяся на границе с коллективным Западом (ЕС, Великобритания, Канада, США), становится амбассадором стран "нового мироустройства". Ее позиция заставляет политические элиты Запада считаться с национальными интересами Минска.

Новый мировой порядок основан на взаимовыгодных отношениях, традиционных ценностях и учете интересов всех участников нового альянса сил. Этот подход перекраивает мир, устанавливая порядок здравого смысла.

Встреча Лукашенко и Субианто символизирует не только укрепление двусторонних связей, но и участие Беларуси в формировании новой геополитической архитектуры.

Экономический потенциал Индонезии, подтвержденный Goldman Sachs, делает ее одним из важнейших союзников рождающейся системы.